油尖旺區大爆疫，港府史無前例圍封佐敦兩日，當中四條街範圍內約320幢大廈變「受限區域」，逾一萬名居民「禁足」強檢，最快明早才解封。不少住戶怒轟安排倉卒，直斥「衰過武漢封城」。在封鎖區範圍內的生果檔職員李小姐，其檔口已被封無法開檔，她是日薪僱員，嘆謂手停口停，並狠批政府今次封區令小市民無所適從。

「星期五晚6點鐘，有食環署人員話要洗街，叫我哋執嘢收檔。」及後至晚上8時，李小姐從其他檔主口中「收風」，才知星期六、日要封街，不准開檔。她不滿政府沒有任何通知，「應該通知檔主要封場，貨主唔好入貨，但冇任何信息，好迷惘。」

她指因早兩星期油麻地及佐敦疫情嚴重，檔主已攞少三分之二的生果，「根本賣唔晒，我哋小本經營，生意大跌九成，過去兩星期我哋都係捱，街坊見到，都唔敢入嚟買嘢，走都走唔切，以前入過百箱生果，依家每樣生果只入兩、三箱，但都賣唔晒，好似提子咁，13蚊一磅係成本價，我哋夜晚賣到10蚊一磅，旨在清貨。」她知道有些較大規模的生果檔，「入咗成個倉都係生果，完全清唔到貨，生果會爛，損失慘重。」

她指封街可能只是兩日的事，但封街後怎樣令市民恢復信心消費是問題。「我哋最緊要係人流，政府要諗點樣恢復市民對我哋嘅信心，我哋好努力企喺崗位，守住呢條街，但政府基本上冇問津過我哋，骨牌效應，難保係咁蔓延開去。」

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