深水埗區近日接連爆出多宗確診，加上與被封部分區域，疫情同樣嚴峻的油尖旺區相近，《蘋果》星期日前往深水埗站直擊，發現深水埗B出口至附近北河商場一帶，均有大量印傭聚集，有人擺起大型黨攤佔據街道，為印傭郵寄貨物及金錢回家鄉，亦有印尼人及南亞人擺地攤專門做印傭生意，引起人群在疫區聚集，恐成下一爆疫根源。

記者週日在深水埗站B1出口附近視察，發現高峰時一個小小的B1出口有多達5檔由南亞人和印尼人經營的地攤，攤檔以售賣平價衣服、鞋履和手袋等，吸引多名印傭圍觀。出口的另一側則有一個大型貨物郵寄攤檔，大量印傭攜帶大量貨物前來郵寄，令本來就狹窄的街道更是擁擠不堪。期間曾有數次有食環署小販管理隊來驅趕地攤，攤主隨即暫時收起地攤，將貨物堆放在身後，待食環署人員離去後又在從新攤出貨物，食環署人員亦視若無睹。

B1出口附近亦有不少外傭聚集聚餐，他們從不同地區前來聚會，在後巷和路邊唱歌跳舞和聚餐，旁邊已是人來人往的大街，部份外傭亦沒有戴上口罩，令病毒傳染風險更高。在附近時裝店上班的張小姐稱，附近地鐵站口每星期日均會有大量印傭聚集及寄貨，雖大部分都有帶上口罩，但仍覺得不安全，「梗係擔心啦，無計咋嘛。」對於深水埗的封區傳聞，張女士表示贊成，「封咪封囉，都係一兩日架啫下嘛，自己小心啲囉。」

郵寄攤檔負責人Kim指，他每個星期日都會在此擺檔，為印傭郵寄貨物到印尼，「有些東西他們要在香港買，例如衣服和食品等。」Kim指自己雖然知道佐敦被封區的事，自己並不擔心，「很多區如旺角和荃灣等都有這種攤檔，Its OK, its OK! 」由大圍前來光顧Kim，坐在深水埗後巷的Sofia則持相反意見，指區內衛生環境十分惡劣「我唔鐘意呢度！」Sofia稱自己平時一般留在大圍，現在亦準備走，「我啱啱嚟，依家準備走啦！（因為）今日要買嘢，同埋寄錢呀！呢度平啲啊嘛！」

另一邊廂，有香港「小印尼」之稱的北河商場，商場人流則較街上冷清，但場內通道狹窄，空氣焗促，加上有部分人拉下口罩聊天，爆疫風險不低。擁有8間商舖的商人阿達稱，疫情令生意大跌九成，「今個月我連租都未交呀，都唔知點算。」他指因深水埗區爆疫，很多印傭聽到消息後都避免前來深水埗聚會，「有啲係聽到自己唔嚟，有啲係屋企唔俾佢嚟。」

阿達指自己因爆疫都多做了攤檔清潔，雖然自己因忙碌未有前往檢測，但所有員工均已經檢測。阿達又指附近雖然多印傭聚集，但衛生環境尚可，「有啲人都會唔帶口罩，我咪話『喂，戴翻啦！』，啲姐姐都聽講嘅。」被問及佐敦封區及深水埗將封區的傳聞，阿達批評政府形式倉卒，令人無所適從，「封得太趕啦，一公佈就話封」「依家我都唔知點（應對），佢話要封就要封啦！過得一日得一日啦，希望個病毒快啲離去。」

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