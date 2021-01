深水埗區近日接連爆出多宗確診,加上與被封部分區域,疫情同樣嚴峻的油尖旺區相近,《蘋果》星期日前往深水埗站直擊,發現深水埗B出口至附近北河商場一帶,均有大量印傭聚集,有人擺起大型黨攤佔據街道,為印傭郵寄貨物及金錢回家鄉,亦有印尼人及南亞人擺地攤專門做印傭生意,引起人群在疫區聚集,恐成下一爆疫根源。

記者週日在深水埗站B1出口附近視察,發現高峰時一個小小的B1出口有多達5檔由南亞人和印尼人經營的地攤,攤檔以售賣平價衣服、鞋履和手袋等,吸引多名印傭圍觀。出口的另一側則有一個大型貨物郵寄攤檔,大量印傭攜帶大量貨物前來郵寄,令本來就狹窄的街道更是擁擠不堪。期間曾有數次有食環署小販管理隊來驅趕地攤,攤主隨即暫時收起地攤,將貨物堆放在身後,待食環署人員離去後又在從新攤出貨物,食環署人員亦視若無睹。

B1出口附近亦有不少外傭聚集聚餐,他們從不同地區前來聚會,在後巷和路邊唱歌跳舞和聚餐,旁邊已是人來人往的大街,部份外傭亦沒有戴上口罩,令病毒傳染風險更高。在附近時裝店上班的張小姐稱,附近地鐵站口每星期日均會有大量印傭聚集及寄貨,雖大部分都有帶上口罩,但仍覺得不安全,「梗係擔心啦,無計咋嘛。」對於深水埗的封區傳聞,張女士表示贊成,「封咪封囉,都係一兩日架啫下嘛,自己小心啲囉。」

郵寄攤檔負責人Kim指,他每個星期日都會在此擺檔,為印傭郵寄貨物到印尼,「有些東西他們要在香港買,例如衣服和食品等。」Kim指自己雖然知道佐敦被封區的事,自己並不擔心,「很多區如旺角和荃灣等都有這種攤檔,Its OK, its OK! 」由大圍前來光顧Kim,坐在深水埗後巷的Sofia則持相反意見,指區內衛生環境十分惡劣「我唔鐘意呢度!」Sofia稱自己平時一般留在大圍,現在亦準備走,「我啱啱嚟,依家準備走啦!(因為)今日要買嘢,同埋寄錢呀!呢度平啲啊嘛!」

另一邊廂,有香港「小印尼」之稱的北河商場,商場人流則較街上冷清,但場內通道狹窄,空氣焗促,加上有部分人拉下口罩聊天,爆疫風險不低。擁有8間商舖的商人阿達稱,疫情令生意大跌九成,「今個月我連租都未交呀,都唔知點算。」他指因深水埗區爆疫,很多印傭聽到消息後都避免前來深水埗聚會,「有啲係聽到自己唔嚟,有啲係屋企唔俾佢嚟。」

阿達指自己因爆疫都多做了攤檔清潔,雖然自己因忙碌未有前往檢測,但所有員工均已經檢測。阿達又指附近雖然多印傭聚集,但衛生環境尚可,「有啲人都會唔帶口罩,我咪話『喂,戴翻啦!』,啲姐姐都聽講嘅。」被問及佐敦封區及深水埗將封區的傳聞,阿達批評政府形式倉卒,令人無所適從,「封得太趕啦,一公佈就話封」「依家我都唔知點(應對),佢話要封就要封啦!過得一日得一日啦,希望個病毒快啲離去。」

-----------------------------

你敢爆,我敢獎! 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電:63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!