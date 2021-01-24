本月中在葵涌貨櫃碼頭南路發生貨車猛撼拖頭車尾的嚴重車禍，姓梁跟車工人首當其衝，慘遭劏腳重創，入院搶救後須截去左腳保命，身為家庭經濟支柱的他，今後恐喪失工作能力，一家生計陷入徬徨。由於疫情關係，妻子未能親身到醫院探望，令兩度做截肢手術的梁先生倍感孤單，除了一次他被推入手術室期間，妻子僅能在旁陪伴兩、三分鐘，「佢見到我時都流晒眼淚」，面對丈夫截肢，前路茫茫，梁太仍然堅強，勉勵丈夫不要因截肢而介意旁人目光，更要堅強活下去，「執返條命，有乜唔可以嚟過啫，其他人點睇，唔需要理佢，最緊要係養好傷，快啲康復，其他嘢見步行步！」

45歲的梁先生，前日（22日）做了第二次截肢手術，他最初入院時情況緊急，左腳截去膝頭以下部份，22日再做第二次手術再截去膝蓋以上十厘米位置，以方便日後安裝義肢。梁太透露丈夫手術後已清醒，但傷口非常痛楚，「痛到食止痛藥都止唔到，我聽到好心噏，肉赤，佢現時情況穩定，希望佢一關一關捱過。」

梁太回想本月11日丈夫重創昏迷送院的情景，「嗰一刻腦裏一片空白，除咗識喊，都唔知做乜，心諗最緊要係保住條命，好彩當時佢公司同事同佢家姐都喺度陪住我，扶我一把，我先定下來。」梁先生左腳截肢外，腎臟及心肺功能亦受損，未能講電話，夫妻大多靠文字溝通，由於疫情關係，她未能親身探望術後的丈夫，所以她一直未能在丈夫身旁安慰他，「我其實好擔心佢情緒，探又探唔到，佢呢個時候係好需要親人陪住，依家冇人喺佢身邊，好似冇人關心佢，只能喺電話鼓勵佢，等佢唔好覺得佢與世隔絕，孤伶伶咁，同佢講好多親戚朋友都撐佢，唔係佢自己一個人行，佢只要安心養傷。」

丈夫入院以來，梁太只見過丈夫一面，就是丈夫推入手術室一刻，「佢見到我都眼紅紅，流眼淚，只係見到佢兩、三分鐘，佢喊咗個人舒服啲，舒緩咗情緒，我鼓勵佢，話出面有我撐住，叫佢唔使擔心，見到佢堅強，我才有力量撐住自己！」

談到面對經濟壓力，梁太坦言擔心將來的生活，夫婦倆育有一名剛升中一的兒子，梁生任跟車工作20年，梁太則為文員，本來公一份，婆一份，生活總算維持過來，但丈夫截肢，恐將來喪失工作能力，「依家我都要間中請假去醫院送湯水，或處理丈夫工傷的事，日後丈夫出院，我可能要辭職全力照顧佢，到時真係冇收入，經濟可能更加緊張，到時至算。」她坦言沒有將丈夫的傷勢告知兒子，因不想影響他學業，將會在適當機會下向他講述詳情，現時兒子不時錄音問候父親，並承諾會比心機考試。

梁太現時最擔心是丈夫的情緒和傷勢，「我同佢咁多年夫妻，知佢性格，佢收埋唔會表達，特別今次遇到呢件事（截肢），佢可能會介意旁人目光，我驚佢鑽牛角尖，我想講，執返條命，有乜唔可以嚟過啫，其他人點睇，唔需要理怇，最緊要係養好傷，快啲康復，其他嘢見步行步！」

農曆年將至，她當然希望丈夫可出院過年，「疫情關係，就算過年都唔會去邊，但一家人齊齊整整過年，心情都會好啲，但照目前情況，過年都未必可出院，希望到時佢情況好轉，可以同家人視像傾計，畀啲正能量佢，讓佢感受條路好多人同佢一齊過，撐住佢！」

本月11日中午12時21分，葵涌貨櫃碼頭南路1號迴旋處往荃灣方向，一部拖頭因壞車停中線等候拖車，其間一部中型貨車駛至，疑收掣不及，猛撼拖頭車尾，中型貨車車頭嚴重損毀，擋風玻璃爆裂，左車門遭劏開，45歲姓梁跟車工人頭部及左腳嚴重受傷，攤卧座位上被困車內，昏迷不醒送院。

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