警方屯門警區根據線報及深入調查後，今凌晨零時許，突擊搜查屯門業旺路一工業大廈，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警員拘捕兩名男子及一名女子，年齡介乎28至46歲，涉嫌無牌售賣酒類飲品，無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反限聚令（第599F章）被捕。另外，5名男子及7名女子，年齡介乎23至60歲，則涉嫌在沒有領取酒牌的處所飲酒被捕，他們同時涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員撿獲約360罐啤酒、16瓶酒精飲品及大量影音器材。

警方中區警區牌照組警員，昨午約5時起，巡查區內多間餐飲業務處所，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵從防疫規例，並採取嚴厲執法行動。行動中，警員發現一間位於雲咸街一商業大廈的樓上處所違規營業，遂拘捕上址一名38歲男負責人，他涉嫌違反限聚令（第599F章）。另外，上址7名男子及6名女子，則涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。其中3名男子同時涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），警員已向他們作出票控。行動中，撿獲大量煙草及約200支酒類飲品，總值約5萬元，及一批水煙壺及吸食水煙工具。

警方觀塘警區雜項調查隊、行政支援小隊及特遣隊，昨晚上約10時50分，於區內突擊巡查多間派對房間。行動期間，警員於觀塘道官塘工業中心三期發現一間派對房間懷疑正在違規營業，並在現場拘捕一名25歲男負責人，涉嫌違反限聚令（第599F章）。被捕男子現正被扣查。派對房間內另外8男5女，年齡介符19至27歲，涉嫌違反限聚令（第599G章）遭警方票控。

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