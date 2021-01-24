佐敦封區第二日，今日強制檢測人數明顯減少，各政府部門工作人員分佈區內每個街口，有市民外出「放風」亦會被勸退。記者與一眾行家向現場的消防處工作人員查詢食物安排，亦被勸回酒店，活動範圍僅限酒店大堂，惟政府新聞處的工作人員卻能在大街小巷拍攝，採訪權限差天共地。

封區兩日，區內的酒店成為臨時新聞中心，不同行家分散各樓層，努力在酒店不同角落搵位拍攝，務求在受限下將區內情況向市民報道，絕不放過任何機會。酒店走廊、天台、房間窗口、成為行家觀察區內動靜的唯一出口，要「做扒」的主播和抬大機的攝影師，只能在不足100呎的酒店大堂進行直播。不同行家嘗試突破重圍，希望能爭取機會走到大街拍攝和觀察，但每次都失敗而回，只能在大堂伸頭遠觀。

正午約12時，記者在走廊窗口觀察環境，竟見有攝影師設定好腳架，用大機在街上拍攝，立即落樓打算向工作人員查詢，是否能在大街採訪。一落大堂見5位行家在大堂輪候做直播，他們指在大街的攝影師隸屬政府新聞處，因此可在街道拍攝。雖然今早不少行家都收到檢測結果，並獲證明「陰性」，但向把守的工作人員證明沒有感染病毒後，對方就是不理會，仍然官僚地要求行家返回室內，不准外出。

今次封區，記者採訪受限，昨日接受強制檢測時，已多次見有行家與警察或其他工作人員激動理論後，被勸喻返回酒店。提着攝影機的記者最容易被盯上成為目標，即使是「大台」亦不例外。記者昨日在完成檢測後爭取時間「搵料」，與雜誌社行家寒暄兩句後，約5分鐘後已見他被警員勸回酒店，不能採訪。今日亦只能在大堂遠觀新聞處拍攝，採訪權限差天共地。

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