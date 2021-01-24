多國頭號通緝犯、在荷蘭被捕的「亞洲毒梟」Tse Chi Lop（譯音：謝志樂），早年從廣東移居香港，開賭賺得第一桶金，97年移民加拿大後染指毒品，生意越做越大，其犯毒集團每年銷售額一度高達700億美元。謝生性狡猾，行蹤飄忽，外界對他所知甚少，有知情人士向《蘋果》大爆謝的發迹傳奇，以及提供照片揭開其神秘面紗。

知情人士提供兩張謝被捕前的照片，聲稱在東南亞一處地方拍得，其中一張謝在一間夜場消遣，旁邊坐着穿着性感的女子在唱歌；另一張在街頭，謝的泰國保鑣一同入鏡，驟眼看去，謝外貌如普通生意人，沒有戾氣，不像心狠手辣、操縱毒品王國的大毒梟。

該人士向《蘋果》表示，謝志樂洋名叫Sam，人稱「Sam哥」，諧音「三哥」，但江湖人士多稱呼他「立哥」，現年50多歲，出身廣東「大圈幫」，來港後憑着高超交際手腕，與一班撈家混熟，開賭謀利，十多年時間便累積豐厚身家。

回歸前，謝移居加拿大，開始經營毒品，以生產冰毒及可卡因為主，在當地迅速冒起，加國不少毒品小拆家亦認識他，其毒品更銷往美國，美國聯邦調查局（FBI）對他發出全球通緝令。

知情人士說，他在加國撈得風生水起，擁有私人飛機，但好景不常，遭到當地執法部門掃蕩，被迫返港躲藏，幕後遙控集團運作，最終在港落網，引渡美國受審，判監約十年。

「佢刑滿後好快就東山再起，聽講佢入獄前收埋十幾億」，他表示，謝出獄後把生意中心由北美轉移至東南亞，在泰國及柬埔寨設立生產線，收買緬甸撣邦軍閥保護，生意橫跨亞洲包括中國、香港、澳門、台灣、緬甸、澳州及泰國。

他稱，謝的犯毒組織嚴密而神秘，勾結香港14k、和勝和、大圈幫、台灣竹聯幫及日本黑幫，組成一個龐大地下走私及分銷毒品網絡。知情人士指謝極度注重排場，每次出外都有幾部房車組成車隊跟出跟入，又有10多名保鑣保護，多數是身手不凡的泰國拳手。

謝長袖善舞，在江湖中擁有龐大人脈，包括認識台灣大毒梟林孝道，以及澳門黑幫14k猛人崩牙駒，知情人士解釋，謝的毒品禍害澳洲，澳洲政府曾通緝他，他一度潛逃台灣，由於與林孝道臭味相投，兩人皆好賭，相當投契，謝曾慨嘆手風不順：「輸錢快過賺錢！」19年，林孝道在台灣被捕，重判15年。

他又說，近年澳門賭業興旺，謝透過崩牙駒投資賭廳生意，崩牙駒亦利用謝的關係，在緬甸經營賭場，崩牙駒因涉嫌以「一帶一路」國策作掩飾，從事不法活動謀利，去年年底遭美國制裁。謝嗜睹如命，2017年11月，新加坡濱海灣金沙酒店追討欠債，涉及新加坡幣190萬元，拆合約1100萬港元，金沙以債權人身份，透過孖士打律師行向香港法院，申請謝破產。

知情人士表示，謝高明之處是利用黑幫而不投靠黑幫，從不加入任何黑幫，「好少撈偏唔同社團掛勾，由始至終佢唔跟任何一個堂口，自己搞。」

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