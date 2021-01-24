一名懷孕近八個月的孕婦上周三在土瓜灣遇警方截查，其間被警員指控阻差辦公及辱罵「死肥婆」，一度遭警員以手銬反鎖雙手，激動得頭暈跌坐地上。孕婦其後送院檢查，昨日更早產誕下男嬰，生產期間大出血。孕婦的胞姐向《蘋果》表示，事發至今警方一直未有致電與他們聯絡，而妹妹得知初生的兒子「瞓氧氣箱」，留醫深切治療部，既不能抱又不能摸，令她未能安睡茶飯不思，以淚洗面。

涉事的孕婦劉女士現時仍留醫伊利沙伯醫院，未知何時可以出院，據她的大家姐表示，妹妹的預產期原定在4月，豈料經過今次事件，要提早分娩，「入院嗰陣醫生已經打咗3針安胎針，希望佢情況穩定返先，唔好咁早生，但都仲係見紅（血），去到噚日朝8點就生咗出嚟」。

大家姐指，妹妹分娩後一直未與初生兒子見面，只知他須「瞓氧氣箱」並留醫ICU，一直囉囉攣未能安睡，茶飯不思，「妹妹冇見過阿B，一直都好擔心，始終唔足月，係直到晏晝先見過阿B一眼，（阿B）重1點幾公斤，好細隻，插住條管，又唔可以摸又唔可以抱，感覺好難受」，她更指妹妹一提起兒子則傷心痛哭，令人非常痛心。

妹妹雙手雖然紅腫瘀黑，但身體的疼傷仍不及內心的傷痛。大家姐指妹妹自入院後，情緒較易受波動，院方醫生亦替她安排約見心理醫生，「食唔到瞓唔到，瞓1至2個鐘就醒，食飯又食得一兩啖，一提返起呢單嘢，佢就好激動，我哋而家盡量唔好影響佢心情，廢時激到佢」。

被問及警方事後有否聯絡他們一家或道歉，大家姐指從未收到警方的致電，揚言會投訴，「簽保當日有個madam夾硬要佢簽，話唔簽就有差人跟住佢，去廁所沖涼都會跟住，搞到妹妹無奈簽咗比咗200蚊」。她引述妹妹劉女士表示，當時警員曾向她說，會將當日負責案件的警員編號交予她，以用作日後投訴之用，「粗魯講句：投訴佢有屁用咩，呢啲警員發生咁多事都仲可以繼續升職，妹妹都未一屍兩命點會（投訴）有用，可能要一屍兩命先至有用，但可能得返一句抵死囉」。

她現時只希望妹妹能夠母子平安，大步欖過，亦希望當日負責案件的警員能夠檢討自己的工作態度，「當日現場有個女警，妹妹係咪大肚，佢心中有數啦，就算佢肥，只係查身份證，洗唔洗咁對待？佢有冇攻擊性武器，係咪十惡不赦？佢又冇走…希望啲警察可以衡量下自己嘅做法，有人性啲，唔好咁無人性，有片都理直氣壯，冇片嘅話點算，有咩事真係賠唔起」。

警方昨日再就事件回覆，指事後已尋獲曾目擊事發經過的證人及向其錄取口供協助調查，並會根據案情及證據，以不偏不倚的專業態度作出適當的跟進，任何人士如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！