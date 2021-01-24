政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌周日下午表示，油麻地果欄附近的確診個案增加，政府要考慮擴大「封區」範圍。《蘋果》下午到果欄視察，發現仍有數十名市民到場買生果，而各檔主亦照常營業，暫時未有因「封區」消息而將水果減價促銷，惟有檔主希望政府若決定「封區」可盡早通知，「越早通知，所有人都有準備去做嘢㗎嘛。」

檔主楊生表示自己在今日曾聽聞不少有關果欄「封區」的消息，但並不知道政府會否真的實行。他指若收到確實的「封區」消息，會視乎當時的供求情況，將積存的生果「平少少賣」。他希望政府可以盡早通知有關「封區」的消息予果欄檔主，「越早通知，所有人都有準備去做嘢㗎嘛。」

另一檔主嚴生認為，政府不會貿然在果欄附近「封區」，因果欄空氣流通，而且在果欄工作的人「抵抗力好強」，所以不屬於高危地區，萬一政府真的突然進行封區，他指自己不會趕在封區實施前減價促銷，因包括他的檔口在內，果欄九成以上的檔口都有雪房，積存的水果可以「擺入去（雪房），最多都係（封區）一兩日咋嘛」，故對他而言影響不大。他強調自己會配合政府的措施，「（政府）唔畀我走咪檢疫囉」。

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