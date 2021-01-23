政府凌晨表示佐敦「受限區域」的檢測工作，根據食物及衞生局及民政事務總署的初步記錄，昨日共有約6900名人士已到臨時採樣站接受檢測。通宵時段檢測暫停，早前估計需接受檢測人數約1萬人。

政府工作人員昨日已到訪「受限區域」內超過3240個住戶，涉及約6200名市民，並登記他們的資料，方便日後跟進檢測情況。今日將會繼續進行家訪，安排未有接受檢測的人士到採樣站檢測。目標爭取在48小時內完成行動，期盼市民可在明日（25日）上午6時左右開始上班。

凌晨4時，佐敦封區已逾24小時，經過第一日強制檢疫，入夜後區內一片死寂，工作人員開始洗街，準備早上新一輪檢疫，街道先後經兩次清潔，承辦商的洗街車輛駛入上海街，在寧波街交界的十字路口噴洗街道，5時半左右作第二輪清洗。過後地上留下不少積水。

然而記者從酒店不同角度觀察，街道上有不少尚未清理的垃圾。便利店門外有數個紙盒與膠袋，另外店側後巷亦有垃圾袋，更有一個搶眼的鮮紅色嘉頓雜餅罐。而煙民集中地上海街休憩花園內，長椅及地上更是「雲吞」滿佈，又有一個疑似飯盒放在地上。

另外，入夜後不難發現工作人員疲態盡現。酒店門外的採樣站，就有身穿保護衣物的人員埋頭伏在桌上小睡，也有人在十字路口上放置座椅，稍作休息。

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