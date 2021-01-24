日已破曉，窗簾遮蔽不住漸漸光亮的晨光，佐敦封城第二日開始了，記者一早繼續採訪，從酒店房窗口眺望，街上只有穿着保護衣的「生化人」，清晨的街道異常冷清，毫無生氣。

有行家趁生化人不為意，偷偷在街上拍攝，當有人經過時即退回酒店，在疫區的記者賤過泥，處處受到打壓，政府新聞處採訪隊卻可自由採訪，待遇天壤之別，在林鄭時代，香港真的快速融入大灣區，採訪權要得到政府批准。

徹夜難眠，滿腦子想着如何成功採訪，找到最好的新聞材素，記者曾於凌晨企圖突破重圍，溜出酒店採訪，但滿街是生化人，很快被發現，驅趕返回酒店，即使探頭出窗外，生化人亦會問你：「想做咩？」

記者感覺身處監獄，雖然疫區有過萬人居住，周圍均是街坊，但卻遙不可及，被重重的高牆阻隔，有一種無力感。反而走上酒店天台，才感到丁點自由，可跟同樣在其他天台的街坊打招呼，雖然極不方便，但可以在毫無干涉下交流，印象深刻，很佩服市民懂得苦中作樂，在天台載歌載舞，既然事實改變不了，不如改變心態。

政府今日放鬆禁足措施，市民檢測後戴着手帶可以進出疫區，看見昨日愁眉不展的街坊今天終露出笑容，原來自由真的很寶貴，誰也不喜歡被囚困那種感覺。

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