「封區令」持續38小時，終在今日傍晚6時解封。區內市民終能外出或離區「放風」，相當興奮。不少居民即帶同子女落街，有小孩即在街上奔跑和踩單車，相當歡喜。有商戶即在解封後營業，直斥封區擾民，又指政府不為封區賠償相當不負責任，相當氣憤，「佢哋做錯嘢就懲罰我哋，冇咗幾萬銀生意呀。」

丈夫在佐敦封區位置經營茶餐廳的麥太，在傍晚6時多帶同仔女到樓下放風，她指困在家中時間非常漫長，只能與仔女在家睇電視和閱讀。丈夫在區內經營茶餐廳，解封後即為營業做準備。今次因封區需停業兩天，商戶被逼停業，但政府死口不認擾民，政務司司長張建宗明確指明不會賠償，麥太講起亦氣難下：「唔擾民？你叫佢落嚟問下市民，睇下大家點講，好擾民囉。」她指茶餐廳需每日落貨，因封區亦浪費不少食材，損失不少。

封區當日，有商戶因為安排倉卒被迫滯留兩日，經營24小時雜貨店的黃小姐在解封後即開閘，不少居民隨即落樓幫襯，十居其九都買煙，黃小姐笑指：「佢哋餓咗好耐啦。」講到封區安排，黃小姐依然氣憤，「你唔封關，做錯嘢，而家嚟懲罰我哋，仲話唔賠償。」直斥政府不負責任。封區一刻《蘋果》已訪問她，她當時指：「呢條街啲舖日日蝕，仲要交租。」她預計封區兩日已蝕近萬元，相當頭痛。

在封鎖區內任職保安員的李先生被迫滯留，「更接更」做足4更，他指今次封區政策「白痴」，批評政府浪費資源，動用過多人力物力封區抽出確診者，「數據出咗啦，先搵到13個人，（確診）比例0.17%。你話係咪嘥資源。」形容封區作用不大，因一早已傳出消息，很多人已漏夜執包袱離開，避免禁足。李先生相信約有3成人已在區內逃走，相信病毒會在區外繼續傳播。

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