佐敦封區第二天，早上時分的街道異常冷清，與昨日相比可謂大相逕庭，街內不復昨日人頭湧湧做檢測的情景，只剩下身穿全套保護衣物的工作人員，巡邏街道或監視每棟大廈人流的一舉一動。由於昨天被派發的糧食有限，記者今早向工作人員查詢糧食供應，但工作人員表示「你哋要啲咩就同我哋講，但唔好出嚟啦，入返去啦（酒店內）」。

據了解，記者逗留的區域（D區）為消防員負責駐守、支援，而每棟大廈都有3至4名人員看守，基本上一踏出酒店大堂，隨即就會人上前查問，一舉一動可說是被監視。

對於糧食提供，消防處工作人員盡量着記者提供所需，但乾糧與昨天被分發的一樣，同樣是麵包、罐頭食品、湯包等。記者亦隨即詢問食用罐頭食品的問題，惟消防處工作人員指：「真係無辦法，罐頭刀要問返酒店借呀。」然後為記者盡量送上有拉環的罐頭，但煮食用具他們亦未有會提供，他們更強調「所有嘢都係經我哋手畀你哋，盡量減少大家出嚟交叉感染」。

有網上消息指，「受限區域」內穆斯林家庭的糧食包，不符合他們的口味。消防處工作人員亦表示，政府留意到區內較多少數族裔聚居，故糧食包會為他們特別安排，加上有人手支援，會時刻留意他們的所需。

被問到若親友可否到封鎖線交收物資，他們指「我哋已經有足夠嘅糧食提供，唔可以出去周圍行」。昨天有不少市民到上海甘肅街交界的封鎖線交收物資糧食，而街上的工作人員亦未見拒絕；惟今天職員拒絕市民到封鎖線，起初答允可代勞交收，但其後改口風指沒有代交收服務。

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