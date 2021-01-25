政府專家袁國勇等，今早在麗港城5座視察環境後指，麗港城5座有多宗案例出現在E座單位，懷疑有垂直傳播的情況，建議大廈E單位的居民全部撤離。有E座街坊坦言非常擔心，連忙外出添置日用品，以備到隔離中心使用。

麗港城5座樓高27層，住高層E室的李太，在袁國勇等人離開後約1小時落樓。對於袁教授指，病毒有可能垂直傳播，她坦言感到擔心，惟暫未收到撤離安排的通知。李太說：「擔心呀！依家去買啲洗潔精呀床笠呀，擔心去到嗰度，啲嘢唔知夠唔夠。」

李太指，屋企有一名10歲的小朋友，平日已經減少外出。她說：「好少出去，一星期落一兩次街。」她的單位較早前裝修換過渠，平日也會注水入渠口。她指，袁國勇沒有進入她的單位視察，而駐守地下大堂的兩名軍裝警員，亦沒有阻止她外出，只提醒她有可能要撤離，要「執掟嘢」。

另一位5座的老街坊羅先生則表示不擔心，照舊外出買餸，「我當無嘢之嘛」，他指一向有加強清潔，反問記者：「我想知點樣再加強呢？」又認為太多消毒劑未必是好事，「我覺得聞得嗰啲（消毒劑）嘢多，損害性仲大」似乎有抗疫疲勞。

住5座H單位的黃先生，準備前往交檢測樣本，他表示今次是第3次做檢測。對於大廈的喉管，他說：「一般係無問題，但近月無人清洗天井，擔心有嘢。」雖然他並非E單位住戶，但也打算今日稍後時間搬到親戚家暫住，揚言是「費時屋企人擔心」。

住5座高層C單位的白先生則表示「有啲擔心」，已經做好個人衞生，包括戴口罩、勤洗手、做檢測和清潔屋企，「自救嘅方法，已經做晒㗎喇，睇下政府做啲咩救我哋啫」，他表示暫不打算搬走。

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