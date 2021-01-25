政府史無前例宣佈引用《預防及控制疾病規例》第599J章，圍封佐敦指定區域，特首林鄭亦事先張揚稱封區不會只做一次，相信陸續有來，不少人已傳言下一步就是要封閉深水埗指定區域。深水埗21名區議員包括主席楊彧聯署狂插此舉無疑令社區無故被標籤，尤如死城無異。議員強調深水埗區與佐敦不同，現階段完全沒有科學證明或個案顯示疫情在深水埗區內擴散，而無論在楓樹街的流動採樣站或其他檢測站均沒有檢測到該區有大規模的隱形傳播者，但政府對連日來深水埗將成下一個封區傳聞零回應，致區內居民人心惶惶。

議員認為佐敦封區引伸一連串問題，包括不少當區市民在禁足令宣佈前已撤離，這些人有機會將病毒帶離當區，同時政府事先也沒有和區議會溝通，令到居民接收訊息混亂，有些市民在離開家門口才知悉被禁足，不能上班，完全無所適從；同時區內的商店在疫情打擊下已奄奄一息，禁足令的實行更完全暫停周區的的經濟活動。

就深水埗疫情而言，聯署議員指病毒散播的源頭很大機會和區內舊樓的舊式渠管有關，這也是早前不少大廈不同單位交叉感染的原因，議員認為政府現時首要工作，必定是處理區內的污水渠道改裝或亂駁問題，渠管問題不會在禁足令完成後自動解決，當帶病毒者返回當區後，疫情也會繼續散播。

議員重申，政府在處理封關、豁免檢疫和群組爆發多次把關不力，才令疫情出現發展至第四波到今天仍未收拾。深水埗及油尖旺多劏房，有不少基層市民居住，他們除了面對疫情威脅，還受政府多項限制社交活動措施所限，令生活百上加斤。但政府的抗疫行動偏偏越做越錯，越錯越做；現時打算封鎖整個地區的措施，亦只會造成污名化，令居民不得安寧，扼殺地區經濟，乃至日後生活上的各樣困難。現階段政府要做的，就是全方面檢測舊區的喉管(尤其三無大廈)，找出病毒所在，對症下藥，才是治本之道。前車之鑒，深水埗區議會立場絕不希望政府有機會將某些深水埗位置成為封所區。

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