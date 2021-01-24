疫劫未盡，外間有傳油麻地即將成為繼佐敦後第二個「封區」範圍。據現場視察，直至深夜3時許，位於窩打老道的油麻地果欄燈火依然通明，人流有增無減。果欄檔主與員工忘得不可開交之際，與窩打老道相連的新填地街、廣東道、上海街，和僅一街之隔的碧街嘅亦同樣熱鬧，擠滿貨車、工人等，不少人工作期間摘下口罩，似乎未有對確診個案增加而有所畏懼。

經營果欄生意的18年女檔主一如既往地手執紙、筆點貨，不時摘下口罩指揮員工搬貨。她未有聽聞果欄會成為「封區」範圍，但與附近的碧街則有機會受影響。她表示，因果欄範圍不足以存放水果，不少果欄商戶把倉庫設於廣東道、新填地街和碧街等。自昨（周日）「封區」範圍有機會波及碧街的消息傳出，果欄商戶急不及待地把貨品撤走。

「佢（政府）封佐敦區，主要係南亞裔，好多都冇工作，但果欄係講緊全香港所有水果嘅批發市場，成千人喺度工作緊，個影響緊係大過你封佐敦啦！」她表示，政府官員早前前往果欄視察時，有與其行家對話，她希望政府能做好完備的安排，三思「封區」安排。

果欄旁的街道同樣熱鬧，以廣東道為例，兩旁放滿貨物，板車聲、談話聲不絕於耳。在最接近窩打老道的一段路，短短100米範圍已可見6名男工東奔西走。其中一名在此工作了3年的男工表示，除農曆新年外，果欄年終無休，自己亦從未試過停工。被問及會否擔心「封區」措施令他手停口停，他無奈道「都冇辦法」。

與他共事數月的拍檔則屬少數在工作期間仍會戴上口罩的工人，他不擔心自己會在工作期間染疫。他透露，不少果欄工人以日薪形式賺取報酬，若工作範圍被納入「封區」區域，其收入必無可避免地減少，但他對此表現豁達，「有假放幾好呀」。

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