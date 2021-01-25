「天水圍社區關注組」創辦人兼主席、現年11歲的小六生王繼祖（Joel），昨日（24日）在天水圍天秀路公園，疑勸解一群「大媽」及老翁聚集跳舞，提醒對方收細聲浪時，遭一名老翁以「施丹頭鎚」式襲擊，以頭撼門牙及毆打腹部。王童及後致電報警，並到醫院治理。今早王童再在fb直播，呼籲街坊提供片段作證。

警方稱，天水圍分區警署昨晚8時接獲一名11歲男童報案，指昨午約5時在天秀路一公園與一名男子因聲浪問題爭執，其間被該名男子以頭襲擊。警方經初步調查將案件列普通襲擊，交由天水圍分區人員跟進，暫未有人被捕。該名男童口部感到痛楚，於天水圍醫院接受治理。

王童在fb交代事件經過稱，昨日與助理巡區時， 經過天秀路公園，見到一班「大媽」和阿伯跳舞，於是上前告誡對方，該處不准跳舞，「點知一位着住白色衫，兼且有豐厚嘅紅底背景嘅阿伯， 就出嚟鬧『 毛都未生齊呀』，同埋『你個反中亂港暴徒』」王童表明是「天水圍社區關注組」成員，只是勸喻不要再跳，不料卻告遇襲， 幸好只是輕傷。

至昨晚王童報警及到醫院治理，毋須留院。他慨嘆說：「依家連做社區工作都會被人打！」寄語大家：「香港人加油！」

從王童拍攝的片段可見，現場有多名街坊活動，有人播音樂和跳舞。王勸止其中一名老翁時，對方情緒激動，以頭撼向王的門牙位置，又捶打其腹部，助理亦同樣被打。老翁又試圖推王，一名老婦阻擋時被推跌。此外，有在場人士出言恐嚇稱：「你再留喺度，我斬你全家」。

11歲小六生創兒童版社區關注組「為民請命堅持到底」

天水圍社區關注組於去年6月成立，6位致力「做區」的成員平均年齡只有13歲，而主席王繼祖則只是一名11歲的小六生！他們在fb專頁開live、跟進設施維修進度、派口罩等等，並以「為民請命堅持到底」作為口號。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！