藍田麗港城5座出現多宗確診個案，早前被列入強制檢測範圍，港大微生物學系講座教授袁國勇下午到場視察，指第5座E室單位疑有垂直傳播的情況，呼籲E室的居民全部撤離。有居住在E室的居民得悉消息後立即外出添置日用品，以備到隔離中心使用，有非E室的居民表示擔心，立即收拾個人物品及行李，搬到親友家中暫住。

《蘋果》下午在5座視察，見到多名身穿保護衣的人員入大廈內了解及清潔，大廈外亦有數名警員駐守，其後有數名非E室的住戶攜帶多件行李離開。住在5座H單位的黃先生早前表示，自己已完成三次檢測，頭兩次結果呈陰性，惟近月沒有人清洗大廈天井，擔心有問題，遂決定與太太到女兒在西貢的家中暫住，但未有透露會暫住多久，「雖然唔係住E室，但都係離開為上，以免家人擔心，同埋減少傳染機會」。至下午4時左右，他與家人帶同多件隨身行李，之後登上私家車離開，其間他批評：「政府安排好混亂囉，好似油麻地個case咁樣，驗咗咁多人都係得0.17%（陽性比率），我覺得封關係最好嘅選擇」。

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