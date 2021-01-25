懷孕不足8個月的42歲姓劉孕婦，上周三在土瓜灣遇警方截查，一度遭警方反鎖雙手並辱罵「死肥婆」，激動得頭暈跌坐地上。事隔兩日，女事主誕下不足1.5公斤早產男嬰，男嬰現時仍在深切治療部瞓氧氣箱。其胞姊表示，妹妺至今既不能抱，亦不能摸BB，她形容妹妺現時心情矛盾又自責，目睹其他媽媽抱着自己BB， 非常難受，故明知身體虛弱，亦決定提早出院。

女事主今午已出院，而出生僅3日的男嬰則繼續留意深切治療部，情況嚴重。據劉姊表示，妹妹昨日及今日都獲准探望BB，當她首次看見瞓氧氣箱的BB模樣時，眼見他手腳插喉，眼睛被蒙住，要靠呼吸器協助呼吸的場面，一度嚇得大叫及痛哭起來。

她續謂，男嬰只比手掌稍大，而且自分娩後，妹妹一直未能入睡，「佢見隔離床媽媽個個都抱住自己BB，覺得非常心噏，覺得虧欠咗BB，預產期都未到，就生咗佢出嚟！」雖然自知身體虛弱，但為免觸景傷情，在醫生同意下今日獲准出院。不過醫生已叮嚀家人，回家後亦要多加照顧，尤其是情緒上要多加注意。

至於警方至今仍未有人聯絡他們，她直指，「警方同傳媒講就希望BB平安無事，但至今無人打嚟慰問。」不過她直言現時最首要是母子二人健康，而劉婦情緒起伏大，暫時打算有進一步行動。

伊利沙伯醫院發言人表示，該名產婦今午已經出院，而早產的男嬰則留醫初生嬰兒深切治療部，目前情況嚴重。

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