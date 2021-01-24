佐敦封區約44小時終於解封，其間居民遭禁足，不得落樓；而在唐樓收集垃圾的清潔人員，疑因封區未能入區處理致唐樓垃圾堆積如山。《蘋果》在區域解封前，到封區範圍內至少5幢大廈觀察，有4幢大廈的梯間累積大量垃圾、遍地食物殘渣、口罩和老鼠橫行，一袋二袋垃圾塞滿防火通道，非常誇張。

記者：盧藹雯 沈彥恒 張景昕

《蘋果》在兩日內不時見有洗街車清洗街道，兩小時內噴洗兩次，非常頻密。街上不時有穿著防護衣的工作人員扔棄採樣區的垃圾到垃圾箱，主力清理因封區所製造的垃圾，例如：包裝各類乾糧的紙皮箱，看似非常「有手尾」，但其實只是金玉其外。封鎖區內部分大廈垃圾多得驚人，大部分垃圾來自政府派發的物資包：湯包包裝、罐頭、水果殘渣等塞爆防煙門，十分惡劣。

位於新填地街78-86號的金山大廈，為幾幢大廈的惡劣之最。樓梯間有大量大型傢俬，包括床褥、梳化和健身儀器，記者要小心翼翼，左閃右避才能越過。大廈樓高7層，當中有3層的防煙門後塞滿垃圾，記者一推開防煙門，即見老鼠在垃圾堆中竄出，垃圾堆中有大量食物殘渣和汁液，亦有用過的紙巾和口罩，相當噁心。從樓梯走向單位方向，又見老鼠在單位的鐵閘之間遊走，從一個單位又走至另一個，觸目驚心。

第二惡劣的大廈是位於廟街119-121號，每層的樓梯間至少有起碼20袋垃圾，樓高5層有3層有此情況，而且單位外亦有大量大袋垃圾，梯級亦有不少被棄置的口罩，走廊亦有異味，相當難頂。雖然這幢大廈未見老鼠，但每個樓梯轉角亦有「驚喜」。另外，一整幢用作經營民宿的大廈位於西貢街156號，樓高6層，梯間的垃圾箱多被迫爆，桶蓋和和桶身呈半開口的狀態，因此一袋二食的垃圾只能棄置在地上，未見有人清理。

除此以外，記者亦有巡視街道，封鎖區內仍見不少垃圾，包括用完的紙巾及口罩，而經過洗街車「洗禮」的街上更驚見老鼠一家開大餐食廚餘。

上海街部分曾設檢測站的位置，每走五步都會見到「雲吞」蹤影，亦有一些廢棄紙張。另外更見幾個有使用過的口罩，被隨處掉棄在街上，完全未有人清理，疑有播毒風險。而後巷有數袋大型垃圾未清走。

而新填地街與北海街交界的位置，衛生情況更見惡劣，但街上水跡滿佈，明顯已經過清洗。未行到十字路口，驟眼已見老鼠橫行，更見兩個裝滿食物殘渣的膠袋。記者近距離觀察，赫見老鼠正在「開餐」，細數更發現有五隻之多，非常嚇人。

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