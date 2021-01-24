秀茂坪發生開煤氣自殺案，凌晨2时許，寶達邨達祥樓一單位，一名姓陳78歲男子，疑因感情及腳部痛患問題困擾，在住所廁房內開煤氣自殺，昏迷不醒，其女兒稍後揭發，立刻將煤氣關上及報警，男子送院搶救，惜終告不治，警員在現場撿獲遺書，案件初步並無可疑。

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撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

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醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350

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