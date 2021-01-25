中文大學新學期開課日中午發生黑衣人現身中大保安檢查站大叫「唔使騷證」，呼籲進入校園學生不必出示學生證，其間有人向在場保安撒不明粉末，事件中一名中大學生被捕。事件事隔兩星期，警方第二次進入中大校園搜證，多名便衣探員抵達中大善衡、和聲及伍宜孫三間宿舍，據現場消息指探員有進入學生的房間搜證。據了解，警方今晚再就此案拘捕多3人，包括中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖，他現時正被扣留在沙田警署。

伍宜孫書院學生會晚上在fb開直播，清楚見到數名探員抵達伍宜孫的宿舍，現場數名學生包括學生會會長要求見社監，在場的探員立即向社監表示：「你盡量唔好透露案情」，又透露警方今次行動持有搜查令，但未有表明今次進入校園的原因。

事發於本月11日，有黑衣人在港鐵大學站A出口對開的中大保安檢查站推倒大學廣場的鐵欄，並潑白色粉末。據中大校園電台報道，昨日是中大新學期開課日，事發時數名穿黑衣蒙面人士在保安站大叫「唔使騷證」，呼籲同學不必向保安展示學生證。報道又指，黑衣人離開後，有同學協助拾起鐵馬，惟保安再推倒鐵馬。事發後，大批警員及消防員封鎖現場，事件中一名55歲姓陳保安的眼部被白色粉末灑中不適送院。消防處派出危害物質處理櫃到場。中大事後發聲明譴責「有人襲擊校園前線保安人員、大肆搗亂校園設施」，及協助警方調查將涉案人士繩之於法，引起學生不滿，八個學生組織晚上發出聯合聲明，強烈譴責校方再次報警舉報學生，對事件作出偏頗描述，並質疑保安權力過大，要求校方交代。

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