政府表示原定目標是在約48小時完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。得到受檢居民、相關政府部門的工作人員及檢測承辦商同心協力，行動提早在1月25日凌晨零時結束。

在這次行動中，政府動員16個部門超過3000名人員，包括1600名紀律部隊人員，安排落實宣告和公告。亦為受檢人士提供了多種食物取用，包括6 500個食物包（內含即食麵、意大利粉、罐頭食品等）、13000個杯麵、9100包湯包（雞或豬）、約15600個生果、9000個蛋糕、9000包荳奶、8000罐易揭式罐頭火腿豬肉或吞拿魚、4000罐罐頭粟米、2000包即食麵及6500包麵包，以確保受檢人士三餐安排。政府亦為受檢人士提供一盒口罩和一些清潔用品、搓手液等，協助受檢人士抗疫。

在「受限區域」宣告生效期間，約7000名居民接受檢測，截至1月25日凌晨，其中發現13個確診個案，有關的確診人士和其密切接觸者已經被送往隔離中心或醫院治理。

此外，政府亦進行了共3650 戶家訪，其中有約473戶在過程中沒有任何人應門。在這些住戶中，有部分座落於「受限區域」並無撤離的大廈，以及包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部份單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進和追查區內沒有回應的單位。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁