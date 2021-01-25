港府圍封佐敦兩日，近一萬名居民「禁足」強檢，今凌晨才解封。深水埗繼佐敦後亦成確診重災區，早前已被政府劃出指定檢測區域，要求區域內所有住戶全部進行檢測，由於新增本地個案中，深水埗區未見有緩和迹象，區內再有多3幢大廈須納入強制檢測，街坊憂慮政府或繼圍封佐敦後，深水埗成另一封區。今晨區內楓樹街檢測站未開門前已有近半百市民等候入內檢測，他們大部份無奈接受封區，當中有人批評封區無成效，「一日唔封關都冇用，但封（區）到嚟冇計，佢大晒，佢（政府）話封就封，唔使同你講！」

深水埗指定區域前日再有3幢樓宇因有一個單位確診而要強制檢測，包括欽州街96-98號／福榮街126-128號、元州街25-27號、長沙灣道171號，分別涉及1人、1人及3名同住家人中招。另外，深水埗南昌街84號昨日亦被納入強制檢測。鑑於深水埗疫情持續，楓樹街遊樂場的檢測站，延長服務至明天（26日），開放時間早上10時至晚上8時。

今晨9時許，檢測站未開門前已有約50人排隊等候入內，當中亦有南亞裔人士。其中從事桑拿按摩業的英姐，因疫情已兩個月停工，大嘆生活艱難，手停口停，現時是食「老本」靠積蓄維生。她坦言擔心封區，但又盼區內環境衞生「整返乾淨啲，人健康啲，唔好傳染，全港市民可安居樂業。」

馬先生家住美孚，但就擔心疫情蔓延，「封區封到去美孚係遲早問題」，但認為封區無成效，「冇用，一日唔封關都冇用，源頭不在社區，但封到嚟冇計，佢（政府）大晒，佢話封就封，唔使同你講，（我哋）有乜可以做。」他因工作需要，所以特來檢測站做檢測。

葉女士不知會否封區，坦言有點擔心，「返工唔方便，咁封咗大家可以做檢測都好，係有小小影響，但冇辦法。」馮先生是退休人士，對封區處之泰然，「封區就封區，有乜嘢辦法，自己小心啲，封區咪唔出門口囉，重覆檢測都要，冇乜辦法，唔准出街咪坐喺屋企，對我嚟講，我冇乜影響。」

劉先生說聽聞會封區，「冇話擔心唔擔心，做足安全措施有個安心，希望大家都冇事，即叫即封梗係唔好啦，講咗兩日先封，等人預備糧食在家，方便啲。政府嘅嘢要咁做就咁做，幾時到你話事，官字兩個口，話咁就咁！」

多名深水埗區議員聯署，指封區傳言四起，政府卻沒有與區議會溝通，居民無所適從，他們強調深水埗區現階段完全沒有科學證明或個案顯示疫情在區內擴散，認為政府首要工作是處理區內的污水渠道改裝或亂駁問道，找出病毒所在，對症下藥，表明深水埗區議會立場絕不希望政府有機會將某些深水埗位置成為禁區。

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