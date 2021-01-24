在佐敦封區內經營24小時士多雜貨店的黃小姐表示好嬲，昨晚上7許時，開舖繼續營業，她不滿地指，根本無人來講過幾時解封:「啲官員冇嚟過，啲工作人員冇嚟過，我哋係到乾等囉，好嬲呀！幾時封區又唔通知，幾時解封又唔通知，我地市民平時工作做嘢都要交待清楚啦，都唔知佢哋諗乜嘢做到啲乜，一個月攞幾十萬人工。」

店舖回復營業後:「冇乜生意，得幾個客人嚟買煙同買少少嘢咁囉，岀去問下的工作人員，幾時收工解封呀？佢哋話唔知，點知一轉頭就突然間走晒，係都要答唔知。」

昨天因街坊來電要求曾一度開舖為他們服務，但其後有警察及工作人員前來阻止，「而家檢測緊，你要拉番度閘呀！有前來講物的街坊訴苦，啲街坊因沒有水煲，要乾哽公仔麵，有啲因為沒有筷子，要用牙刷代替進食，好淒涼！」

黃小姐續表示，封區當日凌晨3時55分，「有警員及工作人員到來通知，說4時要關舖離開，個刻真係好嬲，我點走得切呀！之後，附近有餐廳東主問過幾個部門，問可否繼續營業，警察、市政.....等3個部門，有啲話得，有啲又話唔得，無所適從囉！商戶今次受影響無生意都要交舖租損失不少，政府會否有補償，啲高官真係好，個個月幾十萬人工，攞到成個床下底都係錢，點會理我哋個啲草根階層，我哋就搵一餐食一餐，佢係離地到不得了，我兩日已蝕約一萬元，相當頭痛。」

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