警方昨日（25日）晚上大舉進入中大校園搜證並拘捕3名中大生，包括中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖。會方今日發聲明，對警方行動表示遺憾，並譴責中大校方拒絕處理校園保安問題，選擇一再報警拘捕學生。會方指義務律師團隊跟進有關個案，如有進一步消息將會對外公布。另外，其中兩間被搜的和聲書院及善衡書院，兩書院的學生會亦雙雙發聲明，一同譴責校方全無通知有關行動。

和聲書院學生會指，昨晚雖然警員沒有該書院內有拘捕行動，但提到警員在書院北座宿舍搜證，書院學生會幹事網上直播事件期間，遭舍監以私人地方不準拍攝為由，試圖阻止並要求本會以及中大電台立刻中止直播。學生會認為舍監有關行為剝奪學生知情權，對此予以最強烈譴責，認為書院此舉已嚴重侵害書院學生之權益，再一次破壞書院與學生之間的互信關係。學生會強烈要求書院與舍監方檢討應對危急情況之機制，正視「員生共治」之承諾，停止所有剝削學生權益之舉。

和聲書院學生會長胡筠弦回覆《蘋果》查詢時表示，不清楚被捕中大生的情況，因案件已進入司法程序，現亦不便多作評論。她僅表示，警方昨晚到和聲書院宿舍搜證時，曾指搜查的房間與一宗涉嫌非法集結案件有關，故對警方現以「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」罪名拘捕3名中大生感到詫異。除發聲明外，學生會未來亦會繼續與書院溝通與跟進相關事宜。

另外，善衡書院學生會亦發聲明，指警方昨晚在利國偉堂7樓的行動，中大校方沒有知會書院舍監，認為中大校方的安排對書院造成莫大壓力，同時令學生對於自身安全感到擔憂。學生會對大學做法表示失望和震驚，並予以強烈譴責，形容學生的知情權被剝削、大學和書院的透明度下降，因而產生許多矛盾和猜測，損害各方權益，情況令人堪憂。學生會懇請中大校方正視問題，停止打壓學生，盡量交代有關處理手法的理由。

至於伍宜孫書院學生會的其中一名幹事黃同學回覆《蘋果》時則表示，未知被捕同學的現況，提到家屬不願多提事件，但情緒緊張。黃同學強調，各書院的學生會陸續發聲明，並共同商討後續跟進行動。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！