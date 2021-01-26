特首林鄭月娥今早召開行政會議前見記者，聲言下一次「封區」將做好保密，並形容會是「突襲式」。令被劃為強制檢測指定區域之一的深水埗人心惶惶。其中位於指定區域之內、不少市民都會跨區光顧的黃金電腦商場，其商場辦事處今日已貼出應變安排告示供商戶參考。

根據通告，商場辦事處列出4點着商戶參考：（1）每晚盡量在商場關門後離場，更不要在商場留宿；（2）店舖內風水電等基本設備一定要關妥後離場；（3）現金財物盡量不要留在店內；（4）預先與客戶溝通安排妥當。

商場強調，會如常安排保安24小時留守商場，同時強調商場經理及職員都會做好準備，即使在封區時間也會隨時進入商場處理突發事件。

今日政府宣佈除擴大佐敦指定檢測區域，亦在油麻地旺角和紅磡（涵蓋果欄和駿發花園）再劃出2個指定檢測區域，至於深水埗的指定檢測區域則未有改變，繼續是西北至欽州街，東北至大埔道，東南至楓樹街，西南至荔枝角道。

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