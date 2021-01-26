「深水埗指定區域」內新增18幢樓宇被納入強制檢測，長沙灣道、鴨寮街、南昌街及北河街形成一個大型長方形強檢區域，特首林鄭月娥今早在行會會議前見記者預告會再封區，更表明會突擊圍封，不會事先走漏風聲，即時惹起封區疑雲，令深水埗區內市民人心惶惶。

正正在強檢區域的蛇羹舖蛇王業，負責人馮女士坦言十分擔心封區，尤其現在生意不景，封區只會令原本已經慘淡的生意額歸零。馮女士指以往一般會視乎生意情況才準備之後數天的食材，但因現在生意欠佳，加上看到佐敦封區，政府根本沒有時間讓商舖準備，連閘都沒有落就趕着走，食材都要丟棄在街上，所以她現在都不敢入太多貨，食材亦是日日清，以應對封區。馮女士指一旦封區，店內所有食材都要丟棄。她認同政府應封區抗疫，甚至應該全港禁足，「好多人都認同㗎」，但強調應該事先通知店主以作準備。

在北河街賣花的臨時店舖，同樣正正坐落在18幢強檢大廈範圍內，店員覃女士和黃女士大嘆悲慘，「本身老闆租呢間舖就係因為年宵無得搞，賣花都係呢幾日㗎咋，如果再封區唔畀做生意，真係死多兩錢重。」黃女士指老闆為新年入了1萬枝花的貨，在全港多個年宵攤位均有投標，現在損失慘重，僅靠臨時舖作散貨之用，覃女士補充，雖然封區48小時不會導致所有花凋謝，但現時正值買賣年花高峰期，封閉數日甚至僅封閉星期六、日，損失亦難以估計，「啲人買花都係呢幾日㗎咋，過咗呢幾日，唔好話啲花謝唔謝，送畀你都唔要啦。」

黃女士亦同意需要封區作抗疫，「都係聽啲專家講㗎」，但她期望政府會對商戶賠償封區損失，「唔好話賠市價吖，你話賠返成本價都好吖！」

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