武漢肺炎在唐樓林立的深水埗蔓延，不少街坊都擔心封區重現。記者下午前往北河街街市一帶視察，發現雖然區內街市檔都有營業，但人流不多，有街坊買餸時都戴上面罩以防萬一。有區內凍肉舖負責人透露，雖然未見街坊囤糧，但購物人流已大減，直言一旦封區，將損失慘重，對政府完全不考慮賠償感無奈，「佢唔賠唔通我搵枝槍打佢咩」。

凍肉舖負責人黃先生稱，街市因深水埗爆疫人流大量減少，生意劇減5成，「自從佢劃左欽州街到楓樹街（做限制範圍），就越嚟越少（生意）... 無人敢嚟呀，爆疫吖嘛，以前好多人會搭兩蚊車嚟㗎嘛！」

黃先生指，一旦封區，則至少損失超過兩萬元貨物，「如果我喺度，仲可以開雪櫃雪藏，但我啲貨夜晚送嚟架嘛，咁我都無計啦」。他同時對政府離地不考慮賠償感無奈，「佢唔賠唔同我搵枝槍打佢咩，呢個政府就正X街嚟㗎啦！」他批評政府政策離地，「封之前你就算唔喺新聞公佈呀，都搵人走嚟通知啲商販吖！咁如果叫咗啲貨返嚟無人出嚟收貨，係咪擺喺度兩日吽臭呢？損失好慘㗎！」

黃先生指自己沒有檢測，因為局部圍封根本沒有用，自己亦不信任政府，「你咁樣一忽一忽，咁啲人會走㗎嘛 ... 檢測嚟有咩用？我呢一刻檢測咗咁我一（由檢測中心）出嚟就中咗。都唔出奇㗎，檢測嚟有咩用？日日去檢測呀？」黃先生指若要成功以封區抗疫，應圍封整個社區，而不是只封局部。

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