「深水埗指定區域」內再有18幢樓宇被納入強制檢測，其中兩幢有居民確診，餘下16幢則因污水樣本持續呈陽性，受影響居民於需1月28日或之前接受檢測。其中在污水樣本呈陽性的強檢大廈居民，大部份對突擊封區感擔心，「我就係驚！落樓落唔到，食嘢冇得食」，又批評政府抗疫做法，「依家比起英國政府管治時仲差好多。」

住鴨寮街152號的梁女士對封區很擔心，「我哋有小朋友，呢區啲人比較複雜，衞生又差啲，又人多，如果封區都冇辦法。」林鄭表明封區不會透露風聲，「如果提前通知就最好，可以準備好，如果冇通知，都冇辦法，我冇地方可以離開，只可以喺度，親人地方又唔夠，離開（屋企）都唔係辦法。」

而住鴨寮街150號的婆婆住客，她表明很擔心封區，「我就係驚，如果封區，落樓都落唔到，食嘢都冇得食」，街市的商販更跟她說，買定多些餸，就算封區都有得食。

而在鴨寮街148號後巷經營二手鐘錶買賣小檔的陳先生，則贊成封區措施，「冇所謂，畀我哋閂好閘門，話之佢封乜，我都好擔心疫情擴散，驚自己中招，買咗好多清潔用品，日日返嚟消毒，有人賣錶畀我就用消毒紙抹吓，再用消毒劑噴，政府冇樣嘢做到，一年前咁做就會好，今時今日冇得好，我已經打定輸數，今日已經定晒局，遍地開花，政府有做，但做得唔夠徹底。當時唔畀自由行嚟，船員又唔好嚟，嚟咗周圍走，我依家對政府冇期望，過得一日得一日，依家比起英國政府管治時仲差好多。」

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