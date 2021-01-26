對於警方昨日罕有地以「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」罪名拘捕3名中大生，陳志昌警司拒作詳細解釋，他只是說作案者不滿保安員的核對措施，透過襲擊令有關措施不能執行，故涉違反香港法例200章25條(詳見另稿)，有關罪行一經定罪，最高可判入獄5年。有執業大律師質疑，用此法例去控告涉嫌襲擊他人的大學生非常罕見，做法是否適當有疑問，因為據以往案例，此罪若要罪成一般須證明有「恐嚇」元素；另外今次引用罕有的法例，亦不排除是當作「試金石」，若成功把大學生入罪，日後恐會把此罕有法例應用在其他案件之中。

記者翻查法例發現，根據香港法例200章《刑事罪行條例》25條，「襲擊他人意圖導致作出或不作出某些作為」屬刑事罪，「任何人毆打或以暴力或武力對付他人，而在任何此等情況下意圖導致該人或其他人作出他在法律上並非必須作出的作為，或不作出他在法律上有權作出的作為，即屬犯罪」。違法者一經循簡易程序定罪，最高可罰款2,000元及監禁2年；一經循公訴程序定罪，最高更可監禁5年。

故從表面來看，這「第25條」罪行有點像是另類的「阻差辦公」罪名，但涵蓋面廣得多。因為此法例指明假若毆打或襲擊擊他人致對方「不作出他在法律上有權作出的作為，即屬犯罪」，故即使被襲者對方不是公職人員，理論上法例也適用。

大律師梁嘉善認為，警方今次以《刑事罪行條例》第25條「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」作出拘捕屬「罕見」，在香港沒有明顯案例。她解釋，第25條屬《刑事罪行條例》第4部「恐嚇」轄下的條文，意味警方若要立案起訴，除了要證明被告有「襲擊」行為，也要有「恐嚇」元素，舉證條件會比常用的「普通襲擊」罪為高；而在刑期方面，第25條的最高刑罰為判監5年，則比普通襲擊的最高一年監禁為高。

大律師陸偉雄亦認為，《刑事罪行條例》25條「襲擊他人意圖導致作出或不作出某些作為」是當局很少使用作檢控的罪行，案例相信也不多。他認為，今次中大撒粉案其實只是簡單的懷疑襲擊或傷人事件，若證據足夠，按理控告普通的襲擊或傷人罪便可以了，無必要動用「襲擊他人意圖導致作出或不作出某些作為」這罪名。

陸質疑，假因若被捕大學生真的因此較罕見罪名被檢控及提堂，控方最終能否成功入罪也成疑問。陸偉雄懷疑，警方或律政司是「千辛萬苦」找出這罕有罪名去拘人及試圖在法庭上測試，理由可能是擔心若控以其他罪名未必能入罪，若證實此鮮有引用的法例可引用，不排除警方會應用在其他案件。但他對使用此罪名去檢控案中的大學生究竟做是否合適，存有疑問。

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