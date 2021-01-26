上周四（21日）中午12時，灣仔寶雲徑一名30歲姓姚的本地男子在上址違例泊車，其間懷疑將一張偽造的電子違例泊車告票，放在車頭擋風玻璃前的水撥下。警員巡邏期間發現有異，故截查該名男子。

經調查後，該名30歲男子涉嫌「使用及管有虛假文書」被捕，同時於車內發現另一張偽造的電子告票。案件目前由灣仔警區刑事調查隊第六隊跟進，被捕人已獲准保釋候查，須於二月下旬向警方報到。

警方於去年3月16日起推行「電子定額罰款通知書先導計劃」，俗稱電子牛肉乾，以逐步取締手寫牛肉乾，藉以提高發出告票的準確性。配備專用手機及攜式打印機的前線警員，遇到違泊欲發出告票時，不必手寫車輛資料，只要以手機鏡頭「嘟」（掃描）違例車輛行車證上的二維碼，電腦便可自動輸入車牌等相關資料，然後即場打印罰款告票。

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