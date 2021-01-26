「深水埗指定區域」內再有18幢樓宇被納入強制檢測，其中兩幢有居民確診，餘下16幢則因污水樣本持續呈陽性，受影響居民於需1月28日或之前接受檢測。今晨楓樹街檢測站10時開門前已有約70人排除輪候入內，他們大多是居於強檢大廈，獲悉被納入強檢範圍，即前來檢測，他們對疫情嚴峻感擔心，坦言一旦要像佐敦封區，亦感無奈，「冇辦法，冇得擔心，順其自然。」

今晨9時許，楓樹街檢查站已有60至70人排隊，到檢測站開門後，內有佈告板，寫上新增的強檢大廈地址，工作人員會問接受檢測者是否居於有關住所，居民量體溫後便可接受檢測。其中住長沙灣道長樂大廈居民陳先生，他指一接獲有關訊息便「即刻過嚟做（檢測）」，他質疑政府指大廈污水樣本呈陽性，有否進一步跟進，「搵到污水有問題，會唔會進一步跟進，定測完就算，究竟污水點處理？check完污水又唔跟進，我都唔清楚會點！」

他指現時除了返工，亦會減少外出，被問到會否擔心封區，「其實預咗封區，污水樣本呈陽性，即係有隱形患者，依家就算封都冇用，今日先出通告話強檢，咁之前如果係確診者都已經周圍走，有人會返工，有人會出去買餸，確診者在社區周圍走，依家先封都冇乜用，周圍散播緊，冇人處理污水問題都係冇意思。」

梁先生本身住澤安，但因擔心疫情，今早8時許便到楓樹街檢測站輪候入場，「都擔心，建議政府開多啲免費檢測站，唔好收240蚊，又話好多不明源頭，應多啲免費檢疫，等疫情快啲過去，搵到源頭，安心過年。」

袁先生從事酒樓飲食業，因疫情關係，已無返工近一年。「我成年都好少出街，剩係買飯先落街。」他住鴨寮街其中一強檢大廈的劏房，指衞生情況一般，提到封區，他坦言「冇辦法」。

而劉小姐亦是鴨寮街其中一強檢大廈的住客，「肯定擔心疫情啦，即刻嚟做（檢測），自己清潔做好啲，出街帶消毒紙巾，日日用漂白水抹屋。」她指大廈後巷衞生環境惡劣，經常都有垃圾扔在後巷。她又坦言擔心封區，「出入唔方便，唔可以一直留喺屋企，都要去買餸，又唔知會封到幾時，其實封完出去又會接觸到，又會傳染到啫。」

梁女士住的大廈有確診者，為求安心，所以做檢測才能返工，「依家度度都有疫情，如果封區，都冇得擔心，順其自然。」

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！