中文大學新學期開課日發生黑衣人現身中大保安檢查站大叫「唔使騷證」，呼籲進入校園學生不必出示學生證，其間有人向在場保安撒不明粉末。警方昨日再拘捕3名中大生包括中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖，被捕人數增至4人，並通緝一名在逃人士。警方以「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」罪名扣查各人。其中後者是傳媒較少報道的罪行，但罪成卻與非法集結一樣最高可判監5年。負責調查的警官一邊拒向記者詳細解釋動用此罪名的原因，另一邊則用自己中大校友的身份，譴責被捕大學生行徑，稱他們如黑社會。

新界南總區刑事部（行動）陳志昌警司今日在記者會上表示，案發於1月11日，中大保安部在大學站對開空地設崗位，核實進入校園人士的身份。其間多名黑衣人現身，涉嫌用不明粉末撒向保安員、擲雞蛋及推翻枱凳；事件中一名保安員受傷。

陳續稱，逞兇者事後四散逃走，但當中一名20歲男學生，當場被保安員截獲，稍後被警方拘捕。警方繼而鎖定4名19至22歲的中文大學學生，至昨日，新界南警區重案組與沙田警區刑事調查隊，分別在粉嶺、沙田及荃灣拘捕3人，另一人被通緝。案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

陳呼籲，被通緝的第4名涉案人士及有份參與者向警方自首，以免其家人及師長為保護他們而作出違法行為。他又指出，中大非法外之地，如有須要，警方會進入校園執法；而今次亦是中大校方報警。

中大接連的拘捕事件，不少中大學生及學生組織都曾作出批評，質疑校方的保安員當天竟恍如擔任警察去強行制服被指涉案的大學生，亦不滿校方報警事件，也質疑有保安員誇大被襲一事。

但陳志昌今日記者會上卻以他「中大校友」身份作告誡，他聲稱調查期間發現有中大學生用近乎黑社會的手法，對保安進行欺凌，感到難過和遺撼；對於網上有淡化事件的迹象，他表示不認同及予以譴責。

對於警方罕有地以「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」罪名拘捕中大生，陳志昌拒絕作詳細解釋，只說行兇者是不滿保安員的核對措施，透過襲擊令有關措施不能執行，而根據香港法例200章25條，有關罪行一經定罪，最高可判入獄5年。

不過警方昨日的拘捕行動中，只撿獲衣物、手機和電腦，並沒任何攻擊性武器；但陳聲言，行兇過程被閉路電視拍攝到，將會用作舉證。

記者翻查法例，發現根據香港法例200章《刑事罪行條例》25條，「襲擊他人意圖導致作出或不作出某些作為」屬刑事罪，即是「任何人毆打或以暴力或武力對付他人，而在任何此等情況下意圖導致該人或其他人作出他在法律上並非必須作出的作為，或不作出他在法律上有權作出的作為，即屬犯罪」，違法者一經循簡易程序定罪，最高可罰款$2,000及監禁2年；一經循公訴程序定罪，最高更可監禁5年。

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