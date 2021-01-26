「深水埗指定區域」內再有18幢樓宇被納入強制檢測，《蘋果》今早到其中一幢因為有確診個案而要強檢的汝州街171至173號唐樓視察。這裏屬「三無大廈」(無大閘、無保安、無閉路電視)，保安和衞生環境強差人意，門牌只得14個單位，但實則劏房林立。梯間撒滿煙蒂和垃圾，天台放有多張棄用的床褥。住戶人心惶惶惟有自救，聘請清潔工人到來，穿着全套保護裝備，在公共空間噴灑清潔劑。

汝州街171至173號唐樓，因為有確診個案被列入強制檢測大廈名單之內。大廈沒有管理處、沒有保安員，也沒有閉路電視，地下的鐵閘幾乎長時間打開。大廈地下貼有強制檢測公告，提醒住戶要在限定日期內做檢測。

上午10時，兩名穿着全副保護袍及戴上高防護口罩的工人，孭住清潔劑到來大廈清潔。據稱，他們是受僱大廈業主立案法團，在公共空間噴灑消毒劑。他們先到天台，再由上至而下，逐層噴灑清潔劑。

記者隨他們上樓，只見天台滿佈雜物，有多張床褥、木板、紅白藍袋及電線，多不勝數；但仍有居民在這裏曬晾衣物。而大廈梯間更是非常骯髒，煙蒂和用過的口罩隨處可見。

住客批評政府抗疫不力：舊年應該封關，就唔會搞到咁嘅疫情吖

住3樓的梁女士是少數的自住業主，她指昨日收到消息，知道大廈有確診個案，但只知是一名60歲男子，不知住那一單位。她指大廈於60年代初落成，隨後入伙，但期後大部份業主陸續遷出，現時包括她在內，只有兩名自住業主，其餘全部變成劏房出租，結果環境衞生越來越差。

她說，大廈沒有聘請清潔工人，住戶要自己將垃圾拿落街，很多人因貪方便丟出梯間；煙蒂口罩隨處丟。她說幾乎日日都要執口罩，已經聯絡部份業主，要求他們敦促租客，但根本無人理會，「有時業主要親自嚟清垃圾添呀」。

對於深水埗或有機會變成第二個「佐敦封區」，居民可能被困兩日做檢測，梁女士無奈表示不太擔心，既來之則安之，但批評今時今日香港疫情仍然嚴峻，緣於政府拒絕封關。「根本舊年應該封關，就唔會搞到咁嘅疫情吖。你（政府）度度封，機場又封，點解來往香港同中國嘅口岸又唔封呢？」梁女士坦言對政府失信心，「市民不斷反映，唔聽嘅，獨斷獨行嘅」。

另一位住4樓的劏房戶亦坦言感到擔心。這位住戶做廚房工人，妻子在食店做樓面，「自己有做足防疫措施，但其他人唔做都無計，如果要隔離，無得返工都唔知點算。」

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