武漢肺炎在唐樓林立的深水埗蔓延，附近街坊都人心惶惶。而在下午4時左右，深水埗指定區域汝州街街頭突然出現一排排紙箱，上面寫有「取樣包」字眼，令街坊憂慮政府將「突襲封區」。其後有貨主到場打開，才發現裏面都是二手電器，虛驚一場。不過，女貨主提到他是聘用區內外籍人士負責包裝，紙箱相信街邊撿回來，來源不明，令人憂慮紙箱是防疫站的廢棄物。

下午4時左右，汝州街北河街交界長安大廈外，突然出現由多個卡板堆起的一排排紙皮貨箱，總數有50多箱，並已由塑膠膜封好。不少紙箱上都有貼有以簡體字寫成「取樣包」的大字，相當醒目，有一名藍衣女子正在看管貨物。

由於近期深水埗疫情蔓延，不少街坊都擔心「突襲封區」，遂圍觀拍攝，並有人於網上分享。未幾，大批傳媒到場了解，靠近拍攝下發現紙箱上標籤亦為簡體字印刷，印有「曼秀雷敦冰爽活碳潔面乳」。

記者其後向藍衣女子查詢，對方自稱是貨主，並指他們是舊電器回收商，他們早前處理好一批舊電器後，用紙箱卡板封好，並置放在汝州街長安大廈外一處空地，等候貨車到場運走，未料引起如此大風波。她其後在一眾傳媒和街坊見證下，打開紙箱釋除疑慮，裏面有PS3遊戲主機、打印機等舊電器。

被問及為何使用有關紙箱包裝，這名女子坦言自己也不知，因她是委托區內外籍工人負責包裝，相信這些紙箱是外籍工人撿回來。翻查過去報道，近日深水埗和油麻地強制檢測行動，檢測人員都會留下大量廢物，例如盛載物資的紙箱，令人憂慮有關紙箱是由檢測站流出。

今日深水埗指定區域內新增20座強制檢測大廈，其中汝州街有兩座大廈，因14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，遂被納入強檢，分別是280-286號永泰樓，以及171-173號樓宇。

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