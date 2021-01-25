政府干憲「深水埗指定區域」內再有18幢樓宇被納入強制檢測，其中兩幢有居民確診，餘下16幢則因污水樣本持續呈陽，大陪份樓宇均為緊貼相連，受影響居民於需1月28日或之前接受檢測。受檢人士若在1月23日至25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。檢測站設在楓樹街遊樂場，開放時間由上午10時至晚上8時。
過去 14 日內有一個單位出現一宗或以上確診個案的2幢大廈
1. 深水埗汝州街 280-286 號永泰樓
2. 深水埗汝州街 171-173 號
有污水樣本檢測持續呈陽性的16幢大廈
1. 深水埗南昌街 133-135 號 / 鴨寮街 148 號南昌閣
2. 深水埗南昌街 137-139 號
3. 深水埗長沙灣道 169 號 / 南昌街 147-149 號
4. 深水埗長沙灣道 173-175 號
5. 深水埗長沙灣道 177 號
6. 深水埗長沙灣道 179-181 號
7. 深水埗長沙灣道 183-185 號
8. 深水埗長沙灣道 187-189 號華通樓
9. 深水埗長沙灣道 191-203 號長樂大廈
10. 深水埗鴨寮街 150-152 號
11. 深水埗鴨寮街 154-156 號
12. 深水埗鴨寮街 158-160 號
13. 深水埗鴨寮街 162-164 號
14. 深水埗鴨寮街 166-170 號英偉樓
15. 深水埗鴨寮街 172-174 號
16. 深水埗鴨寮街 176-180 號 / 北河街 100-106 號新北河大樓
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