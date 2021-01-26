政府昨日公佈劃出兩個新「指定區域」，其中在紅磡（東北至差館里、東南至船塢街、寶來街、西南至溫思勞街、紅磡南道、西北至漆咸道北）被劃為新「指定區域」，區內樓宇如有一宗確診個案，或污水檢測呈陽性，居民需強制檢測，該區必嘉街1G至1K長樂大廈被納入強制檢測名單，因該大廈新增一宗或以上確診個案，要強制檢測。大廈門口並無貼上有關告佈，居民則表示，昨日有區議員前來通知居民強檢安排。

紅磡區居民可到兩個檢測中心

紅磡蕪湖街臨時遊樂場，開放時間為1月27日下午2時至晚上8 時，及28至29日上午10 時至晚上8 時；馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓紅磡市政大廈體育館，開放間為1月27日下午2 時至晚上8 時，及28至29日上午10時至晚上8 時。

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