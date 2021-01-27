解放軍旅遊巴涉違反本港交通法例。讀者陳先生表示，他前晚(1月25日)7時駕車回家，沿屯門公路往元朗方向行駛，至藍地對開時發覺前面有車輛塞住，快線出現阻塞，部份車閃燈示意，部份車則響號提醒，但最後也相繼由快線切出中線離開。當陳繼續駛車駛前時，發現原來是一輛車速不高的旅遊巴長期「霸佔」快線來行車導致擠塞。其實該旅遊巴已違反交通條例(在高速公路上除越過前車或駛往右邊出口外不得在快線行駛)，但陳先生再仔細一看，才發現該旅遊巴車牌是「ZG」，即是解放軍車輛專屬的車牌。

陳續說，現場車速限制是時速80公里，該輛解放軍旅遊巴車速估計維持在60至70公里左右(在「快線」來說車速偏慢)，「佢冇超速，但係佢(喺快線)頂住後面啲車」，車CAM拍下當時的情況。陳曾經閃燈和響號示意，但解放軍旅遊巴司機也沒有理會。一直行駛約兩公里至元朗交匯處，陳切到中線往上水方向離去。他的私家車越過旅遊巴時，陳目睹車上司機和第一排座的人士穿着軍服，而車上近乎滿客，同樣穿着軍服，但這一刻他來不及拍下相片。

陳質疑會否是旅遊巴司機因來自內地致不熟悉香港法例才出現這情況，：「大陸揸開左軚嘛！可能係啲司機對香港交通規例唔熟，(因為)喺大陸靠右係慢線，但喺香港，大車係靠左㗎嘛！」他估計是內地司機不熟悉香港道路交通情況和規例，認為「要重新訓示司機、安排再訓練」。

根據《道路交通（快速公路）規例》，在快速公路駕駛時，駕駛人須要遵守一些特定的規則，包括除駛往右面出口或超車外，在快速公路上必須盡量靠最左線行駛。另外，快速公路的行車道如有三條或以上開放的行車線，中型貨車、重型貨車及巴士除駛往右面出口外，不可使用快速公路最右線。

如違反相關法例，首次被定罪，可處罰款$5,000及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款$10,000及監禁6個月。

就此事件，本報正向駐港解放軍查詢。

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