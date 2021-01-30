因戲院受疫情影響而遭強制停業，導致市民至限期前仍未能使用套票，屬預繳式消𥄱的現金券恐變廢紙。不同大律師均指出，若因受疫情等不可預測的因素影響，加上商戶無明顯意圖欺騙顧客，表面看來沒有刑事成份，顧事亦很難從民事上追討，「佢哋（戲院）似係受害者多過係罪犯」。故市民即使蒙受損失恐亦難以追究，律師建議購買預繳式現金券前必須先衡量清楚風險，勿過量購入，若出現現金券無法使用卻又快要過期的問題，可嘗試與商戶協商解決方案。

因戲院及商場兩方亦難以預先知悉疫情會持續蔓延、或政府將會再度要求戲院等娛樂場所停業，陸偉雄大律師認為，事件暫未看到含有欺詐的成份，「佢哋似係受害者多過係罪犯」，故較少機會會觸犯商品說明條例或其他刑事罪行。「你要證明佢有干犯呢，首先要證明佢有心犯法先。」故他亦不建議以循民事途徑索償，「你根本勝算機會不大，仲會嘥好多時間。」

陸續指，不建議市民購買預繳式現金券，「好似你買健身呀、美容嗰啲券咁，嗰間店唔係永久營業㗎嘛，佢可以結業，咁到頭來你咪得不償失囉。」如必須購買，應要衡量清楚風險，並要留意最後痈限期及盡快使用。

陳李隆大律師亦認同，事件受不可預測的因素影響，商戶亦無明顯意圖去欺騙顧客，故難以構成刑事成份，市民變相亦難以追究損失，「可能佢哋依加都暫時未知點做，先暫時推嚟推去」，建議市民可再嘗試與商戶協商及調解。

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