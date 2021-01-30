政府昨晚公佈新增4幢大廈及一個地盤納入強制檢測名單內，包括紅磡指定區域內的溫思勞街31號及必嘉街樂嘉大廈。由於紅磡區內有11幢大廈的污水樣本檢測呈陽性，今早見到當局在區內不同地方，放置了大型的藍色帳篷，內有抽驗公眾地方污水的儀器。

區議員任國棟在其fb發文指，早上7時30分，已經有街坊在區內不同地方，見到一個個藍色帳篷，並有身穿全套保護衣的人員出入。任國棟了解後，指那是政府在區內抽驗大廈公眾地方的污水，相信當局會於今日下午的疫情記者會交待詳情。

《蘋果》記者今早在船澳街見到其中兩個藍色帳篷，每個帳篷內各放有一部儀器，儀器的喉管伸入渠蓋下的地底。帳篷外有兩名工作人員，當中一人穿着白色保護袍、戴上保護帽、腳套和口罩等，他們在記錄檔案，但拒絕說明具體工作情況。稍後記者在黃埔花園3期外另一個帳篷，見到裏面的其他工具，包括多個透明膠樽，部份盛有疑是污水的樣本。

此外記者亦見到，家維邨停車場出口近差館里及寶來街近必嘉街，各放置了約30個鐵馬，一堆一堆綁起來，令人懷疑用作封區之用。

街坊廖太戴上面罩和口罩做保護，她坦言擔心病毒散播，「呢區舊樓多呀，自己多啲消毒雙手，唔好掂公共地方，儲備少少糧食，盡量少出街囉！」

另外亦有不少善信在街邊的福德廟拜神，大部份人的願望都是希望疫情盡快過去。其中一位善信鄭太說：「祈求全世界人唔使帶口罩，身體健康。」

藍色帳篷（抽檢地點）位置包括：

1） 船澳街遠貴樓外；

2） 船澳街德裕閣外；

3） 德民街安富樓外；

4）紅磡南道半島豪庭外；

5） 黃埔地鐵站B出口 外；

6）黃埔花園第3期百佳外。

政府昨晚刊憲，將4幢大廈及一個地盤納入強制檢測，包括深水埗麗安邨麗平樓、位於油麻地/旺角指定區域內的窩打老道榮德大廈、紅磡指定區域內的溫思勞街31號、必嘉街樂嘉大廈，以及廣華醫院重建計劃第一期的上層結構建築及相關工程地盤。任何人在本月16日至昨日期間，曾身處這些地方超過2小時的人，要在下周一（2月1日）前接受強制檢測。受檢人士如在本周三至昨日已接受檢測，會獲視為已遵從公告規定。

當局今日起在深水埗麗安邨增設流動採樣站，紅磡市政大廈體育館的流動採樣站會延長服務日期至下周一，而荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣站，會改設於荃榮街遊樂場，暫定開放至下周五（２月5日）。

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