位於深水埗指定區域以外的麗安邨麗平樓，由於過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，昨晚政府刊憲將大廈納入強制檢測，並指明日在麗安邨增設流動採樣站。有在醫院工作的麗平樓居民批評，當局昨晚已公佈將大廈納入強檢公告，卻明日才在麗平邨增設檢測站，其間她不能上班，又不清楚就近檢測站的位置，變相浪費兩日時間。麗平樓與就近的楓樹街遊樂場檢測站相距近750米，步行逾10分鐘路程，甚為不便，居民來回一定距離做檢測，亦令人擔心會否引起播毒機會。

早上10時，麗平樓有穿全套保護衣的清潔工人出入大廈，保安員亦在場消毒大閘門柄等公共設施。有不願透露姓名的麗平樓女住戶稱，透過區議員通知知道大廈要強檢，雖然她認為強檢無可厚非，但認為當局安排差勁，「做得唔好就係公佈就星期五，禮拜日先嚟做，我呢兩日又唔俾返工，公司驚就唔畀你返工，你一宣佈就應該第二日即刻做吖嘛，嘥我兩日時間！」

該名女住戶在醫院工作，為安全起見，醫院得知其住所大廈被納入強檢，即叫她不要上班，直至有檢測結果為止。她續稱，並無接獲通知可到其他地方接受檢測，故大感不滿。麗平樓居民目前可前往相距約750米的楓樹街遊樂場接受檢測，該檢測站由早上10時至晚上8時開放，暫定運作至今日。而麗平樓對開空地的檢測站，則由明日起至下周一，朝10晚8運作。

另一名麗安邨的居民游先生則指，邨內街坊個人衞生意識不堪，「啲人好污糟，我見好多人都唔戴口罩......坐公園都6、7個唔戴口罩」。他指曾向保安員反映通知房署巡視，「老人家冇意識，唔可以鬧，只可以勸，勸唔聽冇辦法」。雖然他認為有必要強檢，但不禁揶揄政府後知後覺，往往出事後才亡羊補牢。

任何人在本月16日至昨日期間，曾身處上述被納強檢地方超過2小時的人，要在下周一前接受強制檢測。受檢人士如在本周三至昨日已接受檢測，會獲視為已遵從公告規定。

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