朗豪坊Cinema City戲院於去年年中曾與商場合作推出大量一百元面額的「睇戲現金券」，吸引市民購買或用積分換領。豈料其後因疫情影響，戲院於12月2日因疫情再度無限期停業，有大批苦主表示在本月31日的最後限期前無法使用戲院現金券，故現金券後日(2月1日)凌晨起將變廢紙，遂向戲院及商場查詢退款或延期使用。豈料戲院及朗豪坊兩方疑互相「卸膊」，戲院稱因顧客經商場購買或換領必須向商場查詢；商場卻指使用現金券決定權於戲院手上。苦主們變成「人球」大感不滿，質疑商家做法對消費者不公平及不負責任，「如果張券係我買完返嚟過期我都唔，咁變廢紙我都心甘命抵吖，但依家係戲院唔畀我用！」

在網上所見，大量百元面額睇戲現金券最後使用期限同樣是本年31日(明日)，令人關注受害顧客人數恐數以百計，近日並不斷有人在Cinema City Facebook專頁留言示不滿，有苦主質疑生意手法有問題，促政府介入調查。事件帶出預繳式消費包括現金券無王管，買方完全不受保障兼難以追究。

自武漢肺炎在港爆發後，戲院等娛樂場所多次被勒令停業，戲院曾於去年8月短暫地有限度開放，之後由黃百鳴創立的Cinema City（位於朗豪坊）與朗豪坊以及商場內的商戶合作，曾推出多種優惠與不同現金券，吸引不少市民以現金購買（曾有買一送一優惠） 或在其他網上平台用積分換領，朗豪坊商場Facebook亦曾介紹過現金券等種種優惠。

苦主Jacky（化名）去年10月初遂經電訊商的網上服務平台The Club，利用他繳交手機賬單賺來的積分，去換領朗豪坊與Cinema City推出的戲院連小食部現金券套票，每套票包含一張100元的戲院現金券及28元戲院小食部現金券，即是每份套票賬面價值128元。Jacky共換了4份套票，賬面總值512元，使用限期為本月31日。

Jacky指出，當時他是於朗豪坊商場的顧客服務中心領取現金券的，可見商場與戲院存在合作關係。不過該兩款現金券只能在戲院使用，換言之一旦戲院停業，現金券即無法使用，另外若過了最後使用期間，現金券即變廢紙。

惟受第4波疫情影響，朗豪坊Cinema City戲院於去年12月2日起第三度停業，至今依然重開無期。Jacky大批已購入或換領了現金的市民一樣給殺個措手不及，不知怎處理。Cinema City於今年1月7日在Facebook專頁上聲稱，在戲院停業間到期的電影換票證、贈券及禮券將會延期，請顧客留意該專頁，並留下公司電郵供顧客查詢，但其後卻再沒有任何新消息。

Jacky此時留意現金券細則寫着：「如有任何爭議，Cinema City將保留用此券之最終決定權」，故Jacky決定先向Cinema City戲院查詢，「但我打去戲院，因為佢依加冇開門，電話係得留言㗎啫，我亦都同時email去佢公司（戲院）問佢哋，但係完全冇回覆嘅。」

其後，Jacky直接向戲院Facebook專頁發訊息查詢，對方卻回應稱，經朗豪坊商場換領的現金券到期日，一律以現金券標示為準，如欲退款須聯絡朗豪坊，即是把責任推到朗豪坊商場身上。Cinema City Facebook專頁上，亦有大批與Jacky有相同遭遇的苦主留言，直斥戲院推卸責任。

Jacky對戲院的說法感到不解，「你寫到明係你最後決定嘅，但你依加卻叫我聯絡返個商場」。他無奈可再電郵朗豪坊商場查詢，商場職員卻僅回應指「個決定權、使用權同埋個有限日期係應該由Cinema City覆返，佢哋都做唔到決定嘅」，着他自行聯繫Cinema City，故Jacky及一眾苦主變了人球。

「如果張券係我買完返嚟，到期（過期）我都唔用，咁（變廢紙）我都心甘命抵吖，因為係我自己買完唔用，但依加係你令到我用唔到。」Jacky大感無奈，「你唔開業，咁我點樣用呢，我係好想用㗎。」他認為商場與戲院互相推卸責任，「我聯絡戲院，佢卻叫我聯絡返朗豪坊。」

他續稱，戲院今次第三度停業已超過一個多月，「唔會一間咁大嘅公司咁耐都決定唔到（解決方案）」，現希望戲院或商場盡快交代能否退款或將限期延後。他續，政府亦有責任跟進上述事件及監管商戶，「（商戶）因為你政府嘅決定而要停業喇，一路停到無了期，搞到大家都唔知幾時用得返（現金券）。」

記者到朗豪坊客戶服務中心以顧客身份查詢，職員表示商場方面正商議解決方案，「我哋同戲院嗰邊買嘅，我哋都係要睇返戲院嗰邊嘅安排。」她建議記者留着現金券等消息，「佢地可能戲院嗰邊未傾掂數。」職員又指，商場以往亦有推出戲院現金券，第一波疫情爆發時曾為受影響客戶的現金券延期，「中間淨係試過延期一次囉冇記錯，嗰陣時就係延期咗幾個月到6月。」惟其後再發生相同事件則未有再作延期，「都係要等㗎咋，都係唔知道佢地嘅安排。」

朗豪坊發言人回應時堅稱，現金券的使用條款及細則按照Cinema City現金券所示為準，並由其保留最終決定權，商場對事件高度關注，自去年底一直盡力與Cinema City跟進相關事件，現為受影響顧客尋求適當安排。但商場的回應中，未有解釋何謂「適當安排」，亦未有透露將於1月31日到期的現金券金額有多少。

消委會在過去三年內共接獲389宗針對現金劵及兌換劵的投訴，當中分別為2018年的128宗，2019年109宗及2020年152宗投訴。消委會指，疫情及強制停業對不同行業與消費者造成影響，相關處所重開時，應為購買預繳套票的消費者作適當的安排，令其對業界恢復信心。消委會續提醒，消費者尤其在疫情期間，預繳任何產品及套票前應作風險評估，減少不必要的預繳消費，避免造成損失。

海關表示已接獲舉報，現正了解事件，如發現有違反《商品說明條例》的行為，會採取適當的執法行動。

Cinema City至截稿前則暫未有回應。

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