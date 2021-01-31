位於深水埗指定區域以外的麗安邨麗平樓，由於過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，政府（29日）刊憲將大廈納入強制檢測，惟卻事隔一天，始在今日（31日）才在麗安邨增設流動採樣站。當局今日在麗平樓對開空地設置臨時檢測站，早上10時至晚上8時開放予居民進行檢測。今晨未開放前約有40人排隊候檢，大部份為老人家，有居民指強檢可保障自己，又怨有人不自律衞生意識差，令疫情持續。

當局在空地設置6個臨時檢測站，並在地下劃出紅色界線，呼籲居民保持1.5米距離等候，亦因方便老人家等候，每隔1.5米便放一張凳子，讓排隊的老人家坐下等候，檢測前先量體溫，過程尚算流暢。

周女士因下午返工，趁早上前來檢測，她坦言擔心疫情擴散，「擔心呀，呢度多老人家，中招都係老人家多，有強檢都係保障自己。」被問到公佈後事隔一天才設檢測站，周女士則指知道今日樓下有得做檢測，昨天便沒有去楓樹街檢測站，問到可會擔心封區，周女士指「唔同嘅，佢哋咁密集，我哋呢度一座座分開，冇咁緊張。」不過，她埋怨有人不夠自律，衞生意識差，令疫情持續緊張。

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