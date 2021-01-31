政府前晚公佈新增4幢大廈及一個地盤納入強制檢測名單內，包括紅磡指定區域內的溫思勞街31號及必嘉街樂嘉大廈。由於紅磡區內有11幢大廈的污水樣本檢測呈陽性，今早當局繼續在區內放置大型的藍色帳篷，抽驗公眾地方污水。

今早在德民街及黃埔站外見到其中兩個藍色帳篷，每個帳篷內各放有一部儀器，儀器的喉管伸入渠蓋下的地底。每個帳篷都兩名工作人員當值，他們都穿着白色保護袍、戴上保護帽、腳套和口罩等，他們在記錄檔案。

相關抽驗污水的藍色帳篷，昨日亦出現在船澳街遠貴樓外、船澳街德裕閣外、德民街安富樓外、紅磡南道半島豪庭外、黃埔地鐵站B出口外及黃埔花園第3期百佳外。

政府前晚刊憲，將4幢大廈及一個地盤納入強制檢測，包括深水埗麗安邨麗平樓、位於油麻地/旺角指定區域內的窩打老道榮德大廈、紅磡指定區域內的溫思勞街31號、必嘉街樂嘉大廈，以及廣華醫院重建計劃第一期的上層結構建築及相關工程地盤。

當局今日起在深水埗麗安邨增設流動採樣站，紅磡市政大廈體育館的流動採樣站會延長服務日期至本周一，而荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣站，會改設於荃榮街遊樂場，暫定開放至下周五（2月5日）。

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