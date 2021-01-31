有曾經讓小朋友參加「香港勇者外展訓練學校」所舉辦的歷奇活動的家長，得知有朋友今次參加聖誕親子營「中伏」後，認出親子營姓徐的女搞手，與一名過去數年曾以舉辦不同遊學團名義行騙、最終被定罪及判監的女老千「徐紀麗」樣貌極為相似，懷疑是同一人。《蘋果》翻查商業登記紀錄亦發現，今次被投訴的外展訓練學校的其中一名女負責人叫徐紀慧，而當年曾被判監的女老千徐紀麗巧合地亦有另一個名字叫徐紀慧，換言之，香港勇者外展訓練學校姓徐的女搞手與曾判監女老千很大機會是同一人。近日，有家長指徐姓女搞手突然上水，再次招攬人報名，記者見狀亦訛稱報名，惟談到面交或查詢詳情，聯絡人似見事敗，再次潛水。

曾小姐的女兒曾5度參加該校的小朋友野外訓練活動，通常家長帶小朋友到集合點，就會由導師接小朋友到營地活動，接觸得最多的一位女導師姓徐，「第一次返嚟呢，小朋友都話好玩喎......都好正面，佢（導師）會WhatsApp畀返啲相我哋，每個小朋友都會有段評語。佢係受小朋友歡迎嘅，因為小朋友返到嚟屋企，都會不停提住呢個老師」因此家長對她都頗信任，繼續參加活動。

直至後來，曾小姐參與活動沒有如期舉行，亦被走數；繼而參與其他公司舉辦的歷奇活動時，從其他參與者口中得知，姓徐女搞手疑是一名曾被警方拘捕及判監的女老千。於是她與其他家長上網找資料，從新聞報道的相片中認出姓徐導師，但當時報道中被控告的老千叫徐紀麗，與今次被投訴的外展訓練學校的商業登記中的負責人「徐紀慧」相差一個字，故家長們懷疑兩人可能是親戚，甚至有可能根本是同一人，不排除有人改名後繼續行騙。

「其實係好震驚架，因為初時佢會博取我地嘅信任，佢喺一啲好小(錢)嘅活動上面就安排咗，會sell你去啲比較大銀碼嘅廣告」曾小姐慨嘆，並非不接納曾犯事的人，「你要想再做返好冇問題，但係你宜家失聯失蹤，一個交代都冇，咁就好令人懷疑，你係唔係想重犯囉」。曾小姐就早前被該校走數一事報案，日前在沙田警署由CID錄取口供跟進調查。

翻查資料，數年前一名教育中心女東主徐紀麗，於2018年就一宗作出構成餌誘式廣告宣傳的營業行為認罪，被判180小時社會服務令。據了解，徐紀麗於2016底向家長宣傳於翌年1月初舉辦7日新春韓國遊學團，家長合共將76,300元存入她的戶口後，最終無法成行，徐聲稱因投資者「褪軚」才出事。

此外，同年徐紀麗另被控5項以欺騙手段逃避法律責任罪及1項欺詐罪，她以本地生態及觀星團作招徠，吸引5人繳付共約5萬元，及後藉詞取消活動，徐開出13張面額共值約5萬元空頭支票作退款。她當時另被控於2016年向一名朋友訛稱婆婆病重，借款2.9萬元，但其婆婆早年已離世，最後徐紀麗承認上述控罪，被判入獄5個月及須向6名事主賠償共逾5萬元。

《蘋果》翻查紀錄，發現曾有與法庭相關的文件顯示上述被判監的徐紀麗又名徐紀慧，故令人懷疑她與今次被投訴的香港勇者外展訓練學校的女負責人是同一人。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！