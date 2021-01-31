「搶單騙局」並非新招，但當「刷手」開始起疑時往往未能立即離場，皆因騙徒除了以只有完成五個訂單後系統才能識別到任務完成「綑綁」他們之外，以苦主Suki為例，當她完成五連單之中第二宗交易後，眼見任務的貨價越來越貴，曾向「客服」查詢會否返不到款，對方稱「保證不會」，又以10%佣金利誘，更出示身份證博取信任「親，如果您是在擔心我把我身份證給您」，然後繼續游說「刷手」完成五連單任務，結果反而損失更多。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，為提升產品點擊率及銷售量，不少網店均會聘用「打手」搶單，「好多時都有一啲唔同嘅（網上）店販，係因為想衝高自己個銷售額，就不斷叫人訂貨」，惟不時出現「走數」的情況。方續指，網上騙案難以追究，「網店冇地址又冇聯絡，咩都冇，可能淨係得個對話㗎啫，或者到時佢個WeChat或者WhatsApp閂咗嘅，咁你都搵唔到佢啦。」他提醒市民莫為「賺快錢」而誤墮騙局，「呢啲咪即係鄭中基成日講嘅瑞士山區肺，其實咪又係一樣」。

大律師陸偉雄表示，騙徒涉嫌干犯欺詐罪及以欺騙手段取得財產罪，最高可判14年監禁。陸認為，因騙徒於網上犯案，即使警方以「放蛇」形式調查，亦難以將騙徒引出，「你話可唔可以出嚟交收畀錢呀，我相信佢哋都唔會出嚟」，或會增加破案難度。

大律師陳李隆補充，受騙者若知悉自己是為某店催谷銷量，有機會牽涉詐騙的法律責任，「罪責同騙徒一樣，好似一個共犯咁」。但倘若他們單純地將刷單行為視為「工作」，不知其背後意義，則不構成犯罪意圖。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！