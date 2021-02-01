繼元朗好彩洋樓、尖沙嘴金鑾大廈以及紅磡隆基大樓，先後於今日晚上7時及8時宣佈封區強檢之後，政府再於晚上8時半刊憲，宣佈於油麻地一帶封區強檢，是一個半小時內第四度突襲封區。油麻地是次封區範圍為永星里一座唐樓（即新填地街142-148號及眾坊街59A，59B，59C號，新填地街150-160號及永星里2A號），政府目標是在明早7時之前完成行動。不少居民晚上8時半開始陸續落樓接受檢測，惟有居民對封區強檢可否清零仍存在疑問。

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晚上8時半，已有警員在梁顯利社區中心外拉閘封路，防疫人員亦如火如荼地在梁顯利社區中心外設置臨時檢測站，其後亦。警方把封鎖範圍設置於行人路，記者未能靠近，而車輛亦不能由眾坊街右轉入新填地街，未知封區會否影響果欄運作。

有接受檢測的居民方先生指出，已習慣政府封區，但不肯定行動是否能清零，「呢啲我哋邊度話得事」。亦有從事司機的張先生，提到自己剛剛收工回到家樓下，還不知發生何事，便被要求登記資料及接受檢測，張先生也認為突襲封區與清零與否無關，同時希望能盡快完結行動，避免影響明日工作。

另外家庭主婦唐太接受訪問，表示封區前警員逐戶拍門，其後她就落樓接受檢測，並指收到政府未來10日「密密封」的消息後，會購買多些糧食準備。她完成檢測後再受訪，同時展示自己所得物資，可見包括即食面、罐頭、口罩等，可見獲派物資甚多。

政務司長張建宗等一眾官員下午4時見記者，宣佈未來10日將會更加頻密封區，直至年廿九，同時降低強制檢測門檻，指全香港大廈只要出現一宗無源頭個案，或驗出大廈污水呈陽性，就需強制檢測。

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