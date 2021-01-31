葵涌貨櫃碼頭南路近昂船洲污水處理廠外一處空地，凌晨零時許，一名姓王車主回來取車時，發現其本田私家車，四條車軚連軨被偷走，車身被磚塊及其他車軚撐起，煞車喉管亦鬆脫，而俗稱「鮑魚」的迫力卡鉗未被偷走。

而在數個車位外另一蓋上車冚的豐田私家車，同樣四條車軚連軨被偷走，車身被其他車軚撐起，車尾車牌亦不見。警員到場調查，案件列作車內盜竊。

姓王車主表示，昨早將車停泊上址後，駕駛另一私家車離去，至凌晨返回揭發事件，又指單計其私家車，四條車軨共值約9,000元。他向負責貨櫃場查閉路電視，得知事發時有一輛黑色私家車駛至，車上兩名男子拆去軚軨。

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