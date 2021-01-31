「搶單騙局」（內地稱刷單）在內地猖獗多時，至去年因武漢肺炎疫情持續，失業率高企，有犯罪集團在求職討論區或社交平台，向受害人聲稱有荀工介紹，其實是「搶單騙局」殺入香港，至今仍活躍社交平台，在不同組群招聘「刷手」，《蘋果》去年中接觸到3名被騙港人，騙款逾10萬元，有人更因此欠下大耳窿，要動用政府的抗疫基金「填氹」。 警方承認去年中出現這類新興的「搶單騙局」犯罪手法，接獲多名受害人報案，經調查後，去年11月17日拘捕5名男子，涉嫌與27宗「欺騙手段取得財產罪」有關，涉及金額140萬元。

「搶單騙局」（內地稱「刷單」）成為內地熱爆的騙局，更被內地網媒形容為「疫情期間最大詐騙類型之一」，央視新聞網於去年5月中亦以「刷單」騙案作專題報道，解構行騙者的動機，當中有受害人慘遭騙子騙去4萬元人民幣。

「刷單」其實是隨着內地電子商店（俗稱「電商」）興起而衍生的詞彙。全因一些電商為了在短時間內提高網店的排名、銷量及信用度，而付款請人假扮顧客，不斷在網店「刷流量」（點擊銷量）及撰寫好評。

事實上，淘寶上有不少活動都要求有一定銷量的電商才能參加，而刷單不但可以推高流量，更能刷高店舖信譽。倘用家在平台上「按銷量」搜索時，網店的銷量越大，越容易被用家搜索到，因此慢慢衍生出刷單兼職、刷單流程、刷單教程，甚至刷單軟件，一條龍的產業鏈。

以「淘寶刷單兼職，在家就可以做淘寶刷好評兼職」作為口號的「刷單App」亦應運而生，因而成為騙子的行騙工具，這些「刷單」Apps所謂的網店其實並不存在，形成一種新興的「刷單騙局」，內地坊間更盛傳「十個淘寶九個刷，還有一個剛被抓」。

起初騙徒的目標以學生為主，大量內地學生被騙去數百至數千元；其後騙徒手法越演越烈，據內地媒體統計，由2018年開始受騙人數不斷增加，有內地警方指其中一宗涉及80人的「刷單騙案」，損失金額4千至1萬元人民幣不等，總計金額高達62萬元人民幣，犯案者更已遍佈全國。

去年因武漢肺炎疫情嚴峻，失業率高企，去年中刷單騙局開始殺入香港，去年8月至9月期間，總共有27名受害人向警方報案。警方指去年6月至8月，騙徒先在社交媒體平台，標榜可以搵快錢，或有荀工介紹，吸引受害人，其後透過即時通訊軟件，招攬受害人做「刷單打手」，警方經過深入調查後，鎖定騙徒身份，拘捕5名中國籍男子，年齡由19歲至37歲。被捕人在集團的角色包括戶口持有人、電腦程式員、網上招聘。有受害人最高被騙10多20萬元。

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