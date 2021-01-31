武肺疫情肆虐一年，最新失業率破16年來的高位，多個行業大受影響，騙徒看準不少打工仔失業及放無薪假，急於搵工搵錢幫補家計，在社交平台的「媽媽谷」、「招聘谷」等群組，徵聘在家工作兼職，聲稱只要按指派「任務」購物幫內地網購平台的商家提高銷量，完成後每單可連本帶利獲貨款5至12%不等的佣金，日薪可達500至800元，更有騙徒曾向苦主發送手持身份證對照容貌的相片，以博取信任。至少11名苦主賺取首兩單「甜頭」後，被要求連續完成5單貨價以倍數上升的「任務」後未獲本金及佣金，始知疑墮入「刷單（搶單）」騙局報警求助，據悉涉款逾100萬。

苦主之一全職媽媽Karman（化名），在社交平台的媽媽群組看見一個招聘，「有冇喺屋企湊小朋友嘅媽媽想賺下外快，搵奶粉錢」，於是她按招聘上的WhatsApp電話聯絡介紹人，最終聯絡上自稱是內地網購平台客服，墮入騙局，成為「刷手」。「刷手」的工作性質便是在內地網購平台刷單刷銷量，從而賺取佣金。

客服向應徵者聲稱，訂單由系統隨機派送，完成後系統將於數分鐘後自動結算，並發放本金及佣金到「刷手」的指定賬戶。「刷手」首先點擊客戶發送給他們的商品連結，將之1件貨品加入購物車，尺碼等自由選擇，提交訂單後不要付款，截圖發送給客服確認，客服會再發送香港支付寶或轉數快的QR Code給「刷手」付款。「刷手」做任務亦有時限，需在限時20分鐘內完成訂單交易，否則便被視為任務失敗。

Karman稱：「頭兩單真係有佣，數目好細，幾百蚊本金，回佣幾十蚊。派單員話第三單開始五連單，要完成購買五樣貨品，先可以拎返總數連佣金。」但Karman完成五連單後，客服以她未能在限時內完成交易作藉口，沒有獲發還本金及佣金，她在該五連單已「刷單」約9萬元貨品，始醒覺墮入騙局，報警求助。

其後Karman發現有其他苦主開設群組，至少有11人被騙，報稱全部共損失金額逾100萬元，單一苦主被騙約40萬。開設苦主群組的阿Ken（化名）本身為文員，因疫情關係需要放無薪假，於是在社交網站搵外快幫補生計，並在一個「散工王」專頁發現上述「刷單」招聘。數名苦主的經歷類同，都是頭兩單任務收回本金及佣金後，被要求完成五連單，任務金額逐單提高，Ken的個案便由3,500元提升近倍至6,500元，合共損失約1.2萬元，遂報警求助。

Karman直言，損失的9萬元既是私己錢又是奶粉錢，當中2萬元更是向胞妹商借。她一家四口生活僅靠做地盤的丈夫維持，在疫情下丈夫收入已經減少，以為刷單可幫補家計，未料竟遇上騙徒，本來瞞着丈夫的她亦只有向丈夫坦白。她形容，現時經濟狀況是雪上加霜，除了每月逐少歸還胞妹欠款外，一家人亦要節衣縮食，「買餸都要做慳妹」。

受疫情影響而被逼停薪留職的苦主Suki（化名）損失約7000多元，她指客服要求她完成五連單才可獲8至10%的佣金。當她完成兩單後，曾擔心預支金額太高而拒絕再「刷單」，但客服指若她未能完成五連單便無法取回款項，對方於是發送身份證及手持身份證對照容貌的相片，以博取她的信任，又提供在觀塘的公司地址給她。Suki向友人透露事件，得知友人亦墮同樣騙局損失3千元，於是她最終前往報警備案。

Suki事後曾透過WhatsApp向聯絡的「客服」追討貨款，更指曾與警方登上觀塘的地址，發現並無該公司存在，但「客服」改口稱已遷往旺角。Suki更謂，對方更出言威嚇會報警舉報她洗黑錢，揚言會查探到其住址上門找人。

警方表示，去年12月1至本月8日，先後接獲4宗報案，警方暫將1宗列「求警調查」，另外3宗列「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。其中一名31歲女子報案，指她早前曾按指示將約8.9萬港元交予騙徒，懷疑墜入求職騙局。另一名24歲男子報案，指他早前在社交平台看到網上招聘後，按指示將約1.16萬元轉賬予騙徒，懷疑墮入求職騙局。

根據警方數字顯示，去年1至10月共有259宗求職騙案，與2019年同期的150宗上升逾7成，去年的259宗案件損失金額合共1,482萬，2019年150宗案件合共損失金額1,209萬。而2019年全年共有175宗求職騙案，損失1,454萬元。

本港失業率創16年新高。政府統計處今年一月中公佈，經季節性調整的失業率由2020年9月至11月的6.3%上升至2020年10月至12月的6.6%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於3.4%的水平。失業人數（不經季節性調整）由2020年9月至11月的24.43萬人上升至2020年10月至12月的24.58萬人，增加約1,500人。同期的就業不足人數亦由13.31萬人上升至13.38萬人，增加約700人。

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